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「外星警察」出沒！警穿4萬專業防護裝備　媲美病毒實驗室等級

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情在台灣蔓延，台北市第一線執法警員配合眾多防疫勤務然疫風險大增，有民眾在網路拍下一名大安警分局警備隊警員在市場疏導民眾配戴專業的「動力空氣濾淨呼吸防護具」(Powered Air-Purifying Respirators；簡稱PAPR動力呼吸器) ，因為造型很像歐美傳染病電影中專業防護人員的裝備，格外引人注目，網友甚至戲稱是「外星警察出沒」引發討論。

▲大安警備隊雷姓警員使用PAPR動力呼吸器格外吸睛，也確保防疫安全。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警備隊雷姓警員使用PAPR動力呼吸器格外吸睛，也確保防疫安全。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，使用動力呼吸器的警員是隸屬分局警備隊的雷姓警員，他所使用的3M SCOTT PAPR呼吸器裝備是他自己斥資購買，包含正壓面罩、呼吸器本體、電池、濾罐花費約4萬多元；雷員表示，使用該正壓面罩比較舒適，視野毫不受限制，也不像戴口罩容易悶住或者起霧，民眾也格外放心、市場分流勤務他也可以更貼近民眾溝通，對於警察在外執勤來說相當方便，在疫情嚴峻期，他覺得多花經費投資防疫裝備，是對自己和警察團隊負責，也為民眾身體健康把關。

▲大安警備隊雷姓警員使用PAPR動力呼吸器格外吸睛，也確保防疫安全。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警備隊雷姓警員使用PAPR動力呼吸器格外吸睛，也確保防疫安全。（圖／記者張君豪翻攝）

《ETtoday新聞雲》記者訪問供應雷姓警員PAPR動力呼吸器的廠商，台北市專業呼吸防護用品商「天龍國防具商人」業者指出：防疫階段多數民眾會使用醫療或N95口罩，但避免不了長期戴口罩悶熱潮濕及呼吸備感壓力問題。

▲大安警備隊雷姓警員使用PAPR動力呼吸器格外吸睛，也確保防疫安全。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警備隊雷姓警員使用PAPR動力呼吸器格外吸睛，也確保防疫安全。（圖／記者張君豪翻攝）


業者表示：所謂的PAPR動力呼吸器，原理是使用電動變頻馬達抽取空氣，並透過HEPA濾棉或P100等級濾罐過濾乾淨空氣，經管線後送入正壓面罩，遠比N95口罩、或者一般防毒面具防病毒能力更強，且經馬達帶動空氣進入面罩，使用該裝置呼吸遠比戴口罩還輕鬆「過濾等級最高，呼吸還是跟平常一樣輕鬆」，也是收治新冠肺炎專責醫院、病毒實驗室高風險醫療人員防疫首選。

大安警方在端午連假3天針對轄內傳統市場進行管制分流勤務，分局表示，警局提供給警員防疫裝備充足，但也樂見第一線同仁自主增加防疫裝備，只要在不影響工作前提下，警員的防疫準備越高越好，警局樂觀其成。

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