若疫苗開封有剩⋯柯文哲：授權「診所自行運用」　相信醫生不會亂打

記者袁茵／台北報導

北市日前獲配7萬劑AZ疫苗，13日開放85歲以上長者、65歲以上原住民長者預約，地點總計175處，包括28家醫院、135家診所、聯醫12家的門診，預計15日正式接種。 關於若診所疫苗還有剩，可否開放幫現場的人員施打？台北市長柯文哲表示，就是依照目前1至7類可施打對象來打，並授權診所自行去運用，相信台灣醫生在社會階層中受人尊敬，應不會亂用。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對疫苗預約系統爭議、黃珊珊未接指揮中心指揮官陳時中電話、台大化學系學生確診、北市稱公會造冊採信任制難查證等事情做回應。

被問到中央流行疫情指揮中心稱，要加發10％疫苗給北市，目前北市還有多少需求？柯文哲回應，北市目前75歲以上長者人數為19萬人，發個5萬劑疫苗，甚至多給7000劑，「坦白講還是沒解決問題。」

柯文哲說，目前因為想不出更公平的方法，原則上就是從年紀大的人，逐步往下開，例如現在開放85歲以上長者，也許明後天看看狀況，認為可開放84歲以上長者，接下來是83歲以上，「來多少疫苗，就多少年齡層往下開。」

針對有基層診所反應，若預約長者施打的疫苗還有剩，是否可開放現場施打？否則恐怕浪費疫苗。柯文哲回應，一瓶疫苗原本估計可打10人，但若使用1cc針頭去戳，可望減少浪費，打到差不多11人。

柯文哲提及，有診所醫生會問，如果長者有預約卻沒來怎麼辦？或是一瓶疫苗戳下去後，發現最後還剩下1人份的量可多打，那原則上開放目前第一類至第七類人員接種，「這授權每個診所運用。」很多事情是規局定在那，但沒辦法定到百分之百，所以人與人之間要有互信，「多出來的給各個診所做決定，我相信台灣醫生在社會階層最受人尊敬，他也不會亂用。」

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）