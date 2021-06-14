各縣市長者打疫苗「歲數不同步」　柯文哲酸：實在是奇蹟！

記者袁茵／台北報導

北市獲配7萬劑AZ疫苗，13日上午8時有175處施打點開放85歲以上長者、65歲以上原住民長者預約，預計15日正式開放接種。關於各縣市可接種的年齡層都不同，台北市長柯文哲說，北市75歲以上長者達到19萬人，但疫苗才來5.8萬劑，所以一開始先切85歲以上長者可施打，「怎麼能讓整個台灣施打的年齡都不同，這實在是奇蹟」。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對疫苗預約系統爭議、黃珊珊未接指揮中心指揮官陳時中電話、台大化學系學生確診、北市稱公會造冊採信任制難查證等事情做回應。

被問到北市疫苗諮詢專線派多少人力支援？有無被打爆情況？新北市各個行政區使用區公所分流，北市有無考慮採用？柯文哲表示，如果是一般的詢問，1999會轉到專線，大概有20個人接電話，至於15日處理非設籍在北市的長者，就是打到區公所民政課，都是自動跳號，會有人員處理。

話鋒一轉，柯文哲說，這次疫苗發下來，台灣每個縣市可以打的年齡都不同，雙北市是85歲，高雄是87歲，「新竹的話，我昨天還問我媽媽說『你好像沒85歲！』」結果柯媽回答新竹市只要80歲以上就可以，「你看，這就很奇怪，不同縣市年齡都不同！」

柯文哲直搖頭提及，如果跟他說疫苗何時才下來、下來幾次，不應當是在前一天才通知要給幾支疫苗，「當然我們有準備，沒準備一定更慘！」只是要知道的是，一直不曉得是要「切在幾歲」，知道疫苗分配的數量，才知道要給幾歲以上的人施打，「還好我一開始就知道說，75歲以上不是19萬人嗎？你想想看，若我當時宣布說75歲都可以登記，這次一定出糗！」

柯文哲強調，北市75歲以上人口為19萬人，結果疫苗才5.8萬劑，因此北市才先切85歲以上可接種，「怎麼可以讓整個台灣島上施打的年齡都不一樣，這實在是奇蹟！」

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）