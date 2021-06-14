收到陳時中未接來電！黃珊珊稱「當時太晚」睡著了　今已回電溝通

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布，新增185例新冠肺炎確診案例，以新北市98例最多，其次為台北市42例，另確診個案中新增15例死亡。台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，針對早上稱「看到指揮官陳時中的未接來電」，黃珊珊14日下午補充道，陳時中打來的時候已經很晚了，所以自己睡著了，已經和陳時中在14日下午通話溝通了。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對疫苗預約系統爭議、黃珊珊未接指揮中心指揮官陳時中電話、台大化學系學生確診、北市稱公會造冊採信任制難查證等事情做回應。

關於黃珊珊13日晚間po文稱「任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中必遭天譴」，是否在講指揮中心指揮官陳時中？私下有無和陳時中通話？黃珊珊表示，這一個月來跟陳時中電話溝通順暢，北市疫情是中央和地方一起努力才有的結果，相信部長會扛下防疫責任，不區分所謂彼此。

黃珊珊提及，疫苗政策是這幾天很大的問題，大家很辛苦想把事情做好，北市認為「數量決定開放對象」，但中央是「開放對象決定數量」，導致地方政府受到民眾的質疑。這些他都有和陳時中溝通，但仍碰上此問題，所以北市只能打85歲以上的長輩，不過台灣是同島一命，不希望分彼此。

至於黃珊珊又在臉書稱，接到陳時中的未接來電，結果引發民進黨立委質疑「不回電還說風涼話」。黃珊珊說，13日陳時中打來時已經很晚了，所以她睡著了，早上自己回電時，陳時中則無法接電話；自己和陳時中已於14日下午2時左右通話，並提及碰到的問題，也感謝陳時中在此次疫苗政策多給7000劑，北市會盡快施打完畢。

指揮中心14日表示，新增185例本土病例，為83例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月28日至6月13日。個案分佈以新北市98例最多，其次為台北市42例，基隆市14例，桃園市10例，苗栗縣7例，花蓮縣4例，彰化縣及新竹縣各3例，宜蘭縣2例，台中市及雲林縣各1例。其中雙北地區以外縣市45例中，37例為已知感染源、5例關聯不明、3例調查中。

指揮中心說明，新增15例死亡個案，共計為男性9位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月8日，確診日介於5月18日至6月13日，死亡日介於6月5日至6月13日。

▼黃珊珊。（資料圖／北市府提供）