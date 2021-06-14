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英國近3成印度變種死者「已接種2劑疫苗」　恐爆發第3波疫情

▲▼英國疫情,新冠疫苗,疫苗接種,新冠肺炎。（圖／路透）

▲英國近來印度變種病毒病例大增，圖為肯特郡梅德斯通（Maidstone）的疫苗接種中心人員為民眾施打AZ疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國透過接種疫苗一度控制住疫情，但近來卻因為印度變種病毒（Delta variant）再次出現增長趨勢，如期解封的計畫極有可能泡湯。英國公共衛生署（Public Health England，PHE）最新報告更指出，英國所有感染印度變種死亡的病例中，有將近3分之1的人都已接種完整的2劑疫苗。

根據英國《每日郵報》報導，英國目前最主要的病毒株是首見於印度的Delta變種病毒，Delta相關確診人數累計超過4.1萬例，佔新增病例的9成以上，依此擴展速度，到7月中旬英國單日確診恐會突破8萬人，打破1月創下的7萬高峰。於此同時，英國PHE最新報告顯示，目前感染Delta毒株而死亡的42人之中，有12人已完整接種2劑新冠疫苗，比例高達29%，其餘7人在21天前接種第1劑、23人未接種。

PHE另一份數據顯示，接種第1劑疫苗後，對Delta變種病毒可達33%的有效性，經過2劑施打後會上升至81%，此數據低於對英國變種病毒（Alpha variant）達到的第1劑51%、完整2劑88.4%的有效性。英國首席大臣兼外相拉布（Dominic Raab）再次暗示原訂6月21日全面解封的計畫可能取消，因為政府將謹慎以對，不會冒著「溜溜球風險」解封。部分科學家擔憂，印度受Delta毒株影響疫情嚴重，英國也可能步入第3波疫情。

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