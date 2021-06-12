超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名施姓女子不管三級警戒繼續淫業，但是擔心客人害怕疫情不敢上門，竟然推出「優惠套餐超值組合」，「買三送一」整整240分鐘，而且還表示「很有花招」，像是觀音坐蓮、打奶炮、輕功指滑、海底撈月等，名目多到讓員警一頭霧水，私下還問：「這是什麼招」？

▲高雄施姓女子疫情期間賣淫，還大推防疫優惠組合 。（圖／民眾提供）

施姓女子在通訊軟體招攬生意，不過就在疫情期間，警察抓得緊，生意的確大受影響，逼得她只好推出促銷「優惠套餐超值組合」，分別是30分鐘、50分鐘以及60分鐘，而且還有「買三送一」共240分鐘的方案，而且做「個人工作室」的她，還強打自己很有招，像是觀音坐蓮、打奶泡、輕功指滑以及海底撈月等，促銷加技巧，的確讓不怕死的老司機頻頻上門，生意不斷！

▲高雄施姓女子疫情期間賣淫，還大推防疫優惠組合 。（圖／民眾提供）

員警掌握線報11日晚間6點左右，知道施姓女子會在新興區大同一路一棟出租大樓套房當中進行性交易，於是前往查緝，果然抓到她賣淫的證據，她向警方供稱自己也知道疫情期間，染疫風險高，但是生活不下去，還是得要「工作」，所以才會冒險繼續營業，現在被依照社會秩序法送辦。

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