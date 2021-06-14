85歲自己上網填！鄉民不看好「北市疫苗」預約：難怪整天惹怒老人

▲柯文哲說明疫苗預約系統。（圖／翻攝直播）



記者黃可昀／綜合報導

各縣市開放老人接種AZ疫苗，台北市規定85歲以上（含原住民65歲以上）即可施打，13日早上8時已開放民眾上網預約，不過這種數位化方式卻引來兩極聲浪，很多人擔心老人家不會使用網路系統，屆時有可能造成一片亂象，有網友看了忍不住批評「北市一直推E化忽略人性，難怪整天惹怒老人族群。」

原PO在PTT表示，「我幾乎敢這樣講齁，老人是世界上最難搞的族群」，各縣市疫苗預約方式幾乎都是紙本，唯獨台北市推出網路預約，最奇怪的是「上網預約一個時段，通知單上面又一個時段」，即便子女幫忙上網預約完，老人家到現場可能還是霧煞煞，這種狀況下就容易發生混亂、爭議。

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▲網路預約完後續會收到紙本通知。（圖／臺北市政府提供）



他猜測最差狀況，由於預約時段不明確，「大家等著看，不管是存心還是故意，一定會有人跑兩次想打第二劑」，導致有些老人家等半天還打不到，有可能就會發生爭執。原PO認為，這波AZ疫苗主要施打族群是長者，預約方式應該越簡單清楚越好，太過複雜反而會造成施打亂象。

網友同感，「這倒是真的，老人只認紙本的」、「預約不到的已經開始找里長亂了呀XD」、「一定一堆75歲以上的跑去現場，問為什麼不能現場排隊打到」、「預約系統你可以等到年輕人時候再用，現在上根本找死」、「後面又補一個還是會有紙本通知我就傻眼，一來容易讓老人搞不清楚時間，二來到時候一定會有人去2次以為這樣就能打2劑，還要花醫護人力解釋。」