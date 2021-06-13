柯文哲點出網路預約疫苗2優點　「台北本該當台灣領頭羊」

▲柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

北市13日上午8時，開放85歲以上長者、65歲以上原住民長者預約登記AZ疫苗。不過，有台北的民眾抱怨，羨慕其他縣市直接寄通知單告知施打疫苗的時間和地點。對此，台北市長柯文哲13日在防疫記者會說明網路預約疫苗有2個好處。

柯文哲表示，假日期間感謝很多台北市聯合醫院的工作人員都在工作，因為給長輩打疫苗之前，這些醫事人員疫苗要先打完，第一線的醫事人員利用這三天打完疫苗，禮拜二要開始打長者，發下來疫苗不夠，還好網路預約系統有通過考驗，截至13日下午3點之前，北市設籍在北市的85歲以上長者已有26591人預約成功，172個施打地點中有101個院所額滿。

柯文哲呼籲，盡量上網登錄，雖然今天會把通知單發下去，若沒有預約成功還是會告訴你什麼時間、在哪打疫苗，之所以強調預約打疫苗，首先、因為可以省人力，這個要盡量E化；二、避免群聚，因為選擇時間跟地點，等候時間也短，對醫院端來說，好處更多，名單事先都有了，電子病例事先準備好，人一來馬上就打針，速度比較快，疫苗每開一瓶要打10個人，若只來2個人，又不能通通打給那2個人，如果有預約也比較好準備，「台北市要做亞洲先進城市，本來就應該當台灣領頭羊」。

台北市副市長蔡炳坤補充，台北市85歲以上長者每一個人都會收到通知單，下午透過里長、里幹事全面發送到老人手上，「這都是量身打造」，上網預約完成者，按照預約的時間和地點施打，若沒上網就按照通知單上面的時間和地點來施打。