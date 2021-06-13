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太太勸疫情別回公婆家！尪吼「非常不孝」打一巴掌　她含淚回娘家

（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲律師劉韋廷。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

圖文／CTWANT

國內疫情升溫，全台三級警戒延長至6月28日，非必要不外出；而宅在家防疫因長時間都待在一起，家人之間難免出現摩擦。律師劉韋廷表示，近日受理不少因過往生活習慣跟疫情封在家生活習慣差距太大，導致雙方無法協調的離婚案件。

劉韋廷在《震震有詞》提及，一對年輕夫妻生了2個小孩，公婆住在南部，每個月都會回去一次；然而疫情關係，太太就跟丈夫說，「疫情期間，我們是不是不要回去？」未料丈夫火大，「這是什麼理由？當然還是要回去，我的爸爸媽媽還是要我回去看。」

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所以他們一家4口仍每月回去公婆家，直到近日疫情緊張，連公婆都叫他們不要回去。太太再次提議，「爸媽看起來也不是很希望我們這樣常常回去，我們就待在家裡救台灣。」丈夫聽完後氣炸，覺得回去孝敬父母是天經地義，且是一定要繼續做的；他怒吼，「妳是不是本來就一直很不想去，現在只是找一個藉口，名正言順不要去？」

太太苦勸疫情別回公婆家！尪氣炸吼「非常不孝」一巴掌打過去　她含淚回娘家

太太苦勸疫情別回公婆家！尪氣炸吼「非常不孝」一巴掌打過去　她含淚回娘家

太太聽完也生氣了，「就算我不想去，我也陪你回去這麼多年了，你現在這樣子講，把我過往的努力通通泯滅掉，等於污衊了我。」說完迎面而來的就是老公的一巴掌。老公氣憤地說，「妳如果不回公婆家，我覺得非常不孝，（傳出去）很難聽，街坊鄰居都不能接受。」

劉韋廷表示，後來這名太太就把孩子帶回娘家，岳父岳母得知女兒被女婿打了一巴掌非常不能接受，因此就到律師事務所，要求離婚。

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