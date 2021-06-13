振興醫院幫連戰夫婦接種疫苗　黃珊珊：得查證施打時間

記者袁茵／台北報導

名嘴周玉蔻在臉書爆料，連戰夫婦在北投振興醫院打疫苗，而振興醫院則回應，是因為連戰罹患惡性腫瘤，必須經常進出醫院，容易受到感染，因此在主治醫師建議下施打。針對是否對振興醫院開罰？台北市副市長黃珊珊表示，這要查證相關時間點，若有具體事證會再了解。

台北市政府13日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對疫苗預約系統、北市高市疫苗分配爭議、傳統市場人流管制執行狀況進行回應。

國民黨智庫副董連勝文上午於在臉書發文指出，民進黨及側翼快去打高端疫苗，用生命實踐台灣價值。對此，周玉蔻回擊，要連勝文快去打柯興疫苗，「用生命實踐中國價值」，更將砲火鎖定連戰夫婦，質疑兩人已到北投某醫院施打特權疫苗。

針對爆料，連戰辦公室主任彭國省說明，連戰4月下旬開始密集到院檢查，當時疫情尚未爆發，直到5月下旬動完手術才出院，在醫院住了整整一個月，後來在主治醫師建議下進行打疫苗。

被問到振興醫院幫助非優先接種對象的連戰夫婦施打疫苗，北市有無可能開罰？黃珊珊回應，目前都只是看到相關新聞報導，醫事機構違反中央機構對象施打疫苗，這得查證施打時間，因為中央每個時段開放不同種接種對象，振興醫院說法和相關對象都需要經過查證，若有具體事證，會再去了解。

▼黃珊珊。（資料圖／北市府提供）