機組員檢疫變7+7！柯文哲質疑有無會議記錄　若打完2劑疫苗「反而有問題」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心13日公布，新增174例本土確診，以新北市81例最多，其次為台北市62例，另確診個案中新增26例死亡。台北市政府13日下午3時30分召開防疫記者會，針對機組員改為7+7檢疫版本，台北市長柯文哲反問，這有沒有會議記錄？若機組人員已經打完2次完整疫苗，7+7反而有問題。

台北市政府13日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對疫苗預約系統、北市高市疫苗分配爭議、傳統市場人流管制執行狀況進行回應。

機組員檢疫「3+11」被指為是這次本土疫情的破口，中央流行疫情指揮中心日前拍板，調整機組員返台後的措施，針對未接種疫苗者，原先長程航班僅需3天居家檢疫，7月起改為返台後必須「7+7」的加嚴版本。

針對機組員改為7+7版本，柯文哲表示，科學問題科學解決，當初沒有疫苗時，入境檢疫從14天變成3+11，「這在醫學上絕對是錯的！」但若所有機組人員都打完2次完整疫苗，且距離施打完成第二劑也超過14天，「這時候反而7+7有問題。」

柯文哲反問，「這個有會議記錄嗎？」當時有哪些醫療專家說要7+7，這個要問清楚，一切都適用科學標準處理，「以前改成3+11是絕對不對的，而改成7+7則要講清楚，疫苗有無完整接種，完全沒打疫苗的怎麼管制？全打完的怎麼弄？這題還是回歸科學處理就好。」

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）