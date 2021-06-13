蔡英文遭爆「偷打輝瑞疫苗」！　指揮中心公布最新查證結果

記者嚴云岑／台北報導

媒體人彭文正於網路直播上爆料，總統蔡英文偷打輝瑞疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在中者會上表示，總統有她自己的選擇跟考量，「偷打輝瑞，我想這個話尚待證實，不過我想是過分了啦！」晚間指揮中心也公布最新查證結果。

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

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彭文正今（13日）才在網路直播「政經關不了」爆料，總統蔡英文自己偷偷打了輝瑞疫苗，還出來演戲，叫大家打高端疫苗，不過今指揮官陳時中出面緩頰，而5/20時，總統府發言人張惇涵曾於總統府新聞中心線上說明，正、副總統預計未來會施打國產疫苗，直言「計畫並沒有改變」。

陳時中下午在記者會上說明，如果要打AZ疫苗也沒有偷偷的打，「輝瑞這個一定不會有，我幾乎敢這樣講」，他說，「蔡總統曾表達過幾次她相關的期待，我想就到時候再看，總統有她自己的選擇跟考量。」

至於元首級等人要何時打疫苗？陳時中則說，確實需要再研究一下，不過疫苗稍微延遲一點沒有太大關係，當然希望大家如期來施打，不過整體疫苗現在的狀況世界各國都一樣，基本大策略是以普遍打到為主要考量。

指揮中心晚間表示，有關網傳總統、副總統已接種新冠疫苗一事，經總統及副總統授權由中央流行疫情指揮中心調閱「全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)」系統查證，蔡英文總統及賴清德副總統均尚未接種COVID-19疫苗。