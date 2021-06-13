蔡英文稱「泰國優先使用AZ疫苗」致延遲　泰譯聞抓到元兇了

▲總統蔡英文。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

總統蔡英文近日表示，泰國生產阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca，AZ），因泰國疫情嚴重，優先將疫苗留在國內，讓本要送往台灣的時間延遲。事件延燒後，泰國總理府副發言人黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul）也出面否認蔡英文的說法。然而，誤會造成的原因是泰媒翻譯錯誤。

蔡英文11日在廣播節目「綠色和平電台」上用台語說，台灣向阿斯特捷利康訂購了1000萬劑AZ疫苗，「主要就是說，供應台灣市場的這個大廠叫AZ這個疫苗，主要是在泰國生產的，現在泰國疫情比較嚴重，所以他們優先把疫苗給泰國用。那在亞洲另一個大的生產的地是印度，也一樣很嚴重，所以我們才緊急去跟日本、美國談，看現有的疫苗可不可以供應我們」。

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▲▼泰國媒體使用「囤（กักตุน）」字。（圖／翻攝泰媒）



臉書粉專「泰譯聞」表示，蔡英文的說法被路透社報導，事後泰國媒體翻譯錯誤，並在內文把原因寫成蔡英文抱怨泰國阻擋疫苗出口，且泰國「囤積」疫苗等說法，引起當地網友熱烈討論。

許多泰國網友表示，「是承包生產的，你跟泰國當局沒有關係吧」、「誰阻擋的？問問阿斯特捷利康」、「泰國有責任為AZ生產，然後他們自己去管理。泰國沒有分發疫苗的義務，因為泰國本身就不夠用了」、「泰國也沒有疫苗了，AZ已經全部發往歐洲了」。

「泰譯聞」表示，泰國官方針對媒體的報導澄清，表示泰國沒有囤貨，「但問題是從頭到尾也沒人說他們囤貨啊…，現在是稻草人大戰嗎？」「這很明顯是翻譯出錯，原本的採訪裡面根本沒有那樣的話跟態度，因為新聞在泰國傳開，有一些泰國朋友來問我，也有泰國朋友主動做影片或寫文章解釋」。

▼蔡英文說法於影片15：58處。



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