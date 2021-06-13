長輩瘋傳「打完疫苗要吃普拿疼」　指揮中心：副作用機率比年輕人低

▲指揮官陳時中說明最新疫情狀況 。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

日本捐贈124萬劑「AZ疫苗」，中央流行疫情指揮中心定調15日起，依疫苗接種順序1至7類族群施打，其中以75歲以上長者（含65歲以上具原住民身分者）人數最多，不過，最近流傳的長輩圖中，稱打疫苗要避免副作用，打完要吃普拿疼，指揮中心今（13日）強調，年長者打AZ是很安全的，且觀察國內、外產生的副作用機率比年輕人低。

由於長輩圖瘋傳打了除了要吃普拿疼，還要吃一整週維生素C，對於疫苗副作用緩解症狀，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，目前長者接種的應該都是AZ疫苗，在年長者發生嚴重過敏或其他副作用機率比年輕人來得低，長者不用像年輕人特別擔心打AZ後的不舒服。

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▲羅一鈞說，年長者打AZ是很安全的，且產生的副作用機率比年輕人低。（圖／指揮中心提供）



羅一鈞表示，一般過敏反應不是普拿疼可預防，接種疫苗後都要觀察15~30分鐘，若有出現相關症狀，只要留在現場醫護會給予協助，至於有沒有吃普拿疼沒太大好處或壞處，有發燒通常接種後半天10～12個鐘頭，有出現發燒再服用普拿疼退燒即可，沒有建議一定要吃做預防，也沒有反對發燒就不能吃，吃不吃其實都沒關係，因為「免疫反應不會太劇烈，發燒情形不會太高。」

羅一鈞說，有沒有吃普拿疼對發燒情形等不適症狀也許會緩解，並非不吃就會發生不好事情，長輩圖是善意提醒，不會說這樣做法不對，但普拿疼不需早上吃，晚上又吃一次，增加額外服用狀況。他強調，長者打AZ很安全，所以不用特別擔心打疫苗的副作用比年輕人更強，國內外觀察長者接種AZ疫苗是安全有效，產生副作用比年輕人低。