不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光

▲賈永婕募資捐252台救命神器。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣疫情爆發醫療資源緊繃，藝人賈永婕繼日前宣布每天送100個愛心便當為醫護加油打氣後，隨後又募資6804萬購買有「救命神器」之稱的「高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）」，共252台火速送往全台各醫院。事實上，疫情期間民眾善心湧現，台大醫院即設立「抗疫物資感謝專區」一一公布善心名單。

不只是賈永婕，台大醫院表示，疫情以來各界善心人士紛紛捐款並提供醫院各類設備及物資，不論是病房硬體改建、醫療儀器、防疫裝備，甚至是提供醫療人員餐飲，種種善舉在疫情期間雖無法一一當面致謝，但在網站上設立專區公開一併致謝。

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▲有善心人士捐贈加護病房防疫設備。（圖／台大醫院提供）

從台大醫院設立的「COVID-19 抗疫物資－感謝大家專區」可見熱心捐贈的物資共有362筆，且陸續增加中，小從飲料便當、口罩防護用品、到照護新冠肺炎重症患者加護病房之防疫設備都有，提供醫護人員更安全的照顧病人的空間。

時值全民共同努力防疫之際，台大醫院感謝所有愛心、善心與支持醫療的民眾，「也請全國各界繼續給予醫療人員信任與支持，共此一心，為全民的安全與健康而努力。」

▲台大公布抗疫物資感謝專區，一一向善心單位致謝。（圖／截自台大醫院網站）