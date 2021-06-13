7人擠一起「多排」開戰！《傳說對決》贏1輸4已夠慘　至少再罰42萬

記者白珈陽／彰化報導

國內疫情急速升溫，中央宣布全國防疫進入三級警戒，仍有民眾無視禁令，5月底彰化縣爆發「麻將牌咖傳播鏈」，目前已累積36例確診，縣長王惠美三令五申懇託民眾別再打麻將，但11日警方再度接獲檢舉，只是這次不是麻將，警方於彰化市大埔路一處民宅內，發現有7人不惜冒著染疫風險，揪團大玩手遊「傳說對決」，警方依違反傳染病防治法相關規定，函送主管機關裁罰，每人最重可罰30萬元，可謂得不償失。

▲彰化7人違法群聚打手遊，其中一隻手機畫面顯示，5場遊戲中只贏了1場。（圖／記者白珈陽翻攝）

彰化縣警分局11日晚間10時許接獲報案，稱有大埔路一處民宅有民眾多人聚集，警方到場查處，發現屋內有7人聚集，其中3人正在玩手遊「傳說對決」，員警蒐證比對時，根據手遊結束畫面確認他們是同一時間遊玩，且其中一隻手機畫面顯示，5場遊戲中只贏了1場，勝率僅20%。屋主則表示，雖將住家一樓租賃給朋友，但無法提供租賃相關資料。

▲大埔路一處民宅有7人違法群聚。（圖／記者白珈陽翻攝）

手遊「傳說對決」內容快速刺激，廣受喜愛電競的民眾青睞，玩家為了提高勝率，常會找好友一起雙排、多排，只是此項活動也可線上進行，在疫情嚴峻期間，實在不適合像這樣違法群聚。警方感嘆，民眾為追求臨場感刺激生活，勇將疫情拋諸腦後，揪眾打手遊，不惜冒著染疫風險群聚，為了這短暫的臨場感，卻付上慘痛的代價，實在不值得。

此外，警方也於屋內發現麻將等賭具，還有2台電子遊戲機、賭資3萬多元，除依法偵辦外，警方依據傳染病防治法相關規定，對於室內群聚達5人，且非同屋的住戶開立稽查單7件，每人最低6萬、最重30萬元，函請彰化縣政府裁罰。

▲警方於屋內發現2台電子遊戲機、賭資3萬多元。（圖／記者白珈陽翻攝）

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