「14縣市+0」新北降至雙位數！陳時中喊：不能放鬆　1張圖看分佈



記者施怡妏／綜合報導

國內進入社區流行疫情滿一個月，中央流行疫情指揮中心（13）日公布國內新增174例本土病例，確診個案中增26例死亡，最嚴重的新北市，今日確診數也降至雙位數，科技廠移工群聚感染的苗栗縣，今日則是+0。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者看出全台最新狀況。

今日新增之174例本土病例，為79例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月23日至6月12日。指揮官陳時中提醒，雖然確診數漸漸減少，但並沒有到可以放鬆的時候，「病例數仍然是很多，不能夠放鬆」。

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▲0613本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心表示，今日新增之174例本土病例，為79例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月23日至6月12日。個案分佈以新北市81例最多，其次為臺北市62例，桃園市16例，基隆市7例，彰化縣4例，新竹縣2例，臺中市及花蓮縣各1例。其中雙北地區以外縣市31例中，20例為已知感染源、7例關聯不明、4例調查中。

▲0613本土病例總數地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計 11,656 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 5,616 人

台北市 3,926 人

基隆市 248 人

桃園市 559 人

新竹市 32 人

新竹縣 53 人

苗栗縣 420 人

台中市 173 人

南投縣 30 人

彰化縣 246 人

雲林縣 19 人

嘉義縣 17 人

嘉義市 9 人

台南市 39 人

高雄市 62 人

屏東縣 33 人

宜蘭縣 92 人

花蓮縣 51 人

台東縣 22 人

連江縣 4 人

澎湖縣 5 人