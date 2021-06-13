快訊／再增26死！今增174例本土個案　社區感染死亡破400人

記者嚴云岑／台北報導

國內進入社區流行疫情滿一個月，中央流行疫情指揮中心（13）日公布國內新增174例本土病例，確診個案中增26例死亡。國內從5月11日以來本土病例已經超過1.1萬，死亡個案也超過400人。

指揮中心表示，今日新增之174例本土病例，為79例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月23日至6月12日。

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26例死亡個案，共計為男性15位、女性11位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月6日至6月10日，確診日介於5月15日至6月12日，死亡日介於6月4日至6月12日，詳如新聞稿附件。

▲▼0613確診死亡個案表。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案(案12924)，為本國籍20多歲男性，4月曾在美國當地檢出COVID-19陽性，5月17日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，6月11日自費採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者1人，列居家隔離。

指揮中心統計，累計869,247例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含846,797例排除)，其中12,921例確診，分別為1,155例境外移入，11,713例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中437例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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