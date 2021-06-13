今增174例本土「新北81例最多」　縣市分佈曝光！

台北市長柯文哲13日下午主持防疫記者會時，禾馨醫療營運長林思宏跑到直播留言區怒嗆，「聽你在放屁，都是我們基層跟你們衛生局的基層承辦，在承擔你唬爛後的爛攤子！」事後他則坦言，暴怒原因和預約系統有關。對此，台北市政府發言人陳智菡回應，林思宏恐怕有些誤會，目前北市尚未開放診所預約時段。