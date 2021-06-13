今增174例本土「新北81例最多」　縣市分佈曝光！

記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今公布國內新增175例COVID-19確定病例，分別為174例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。個案分佈以新北市81例最多，其次為臺北市62例。指揮官陳時中表示「案例漸漸在減少，但還不到可以放鬆的時候。」
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲0613確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）
今日新增174例本土病例，為79例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月23日至6月12日。個案分佈以新北市81例最多，其次為臺北市62例，桃園市16例，基隆市7例，彰化縣4例，新竹縣2例，臺中市及花蓮縣各1例。其中雙北地區以外縣市31例中，20例為已知感染源、7例關聯不明、4例調查中。
另外，今日新增26例死亡個案，共計為男性15位、女性11位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月6日至6月10日，確診日介於5月15日至6月12日，死亡日介於6月4日至6月12日。
▲▼0613確診死亡個案表。（圖／指揮中心提供）
根據統計，累計869,247例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含846,797例排除），其中12,921例確診，分別為1,155例境外移入，11,713例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中437例死亡。
讀者迴響