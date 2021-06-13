分流做半套、疫苗施打一團亂　他建議柯文哲：效法徐耀昌、林姿妙

▲柯文哲。（資料照／北市府提供）



記者陶本和／台北報導

面對國內本土疫情，台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜13日表示，為了台北市民，台北市長柯文哲應該效法苗栗縣長徐耀昌跟宜蘭縣長林姿妙。他認為，市民對半套市場分流、疫苗施打一團亂越來越不滿。

陳子瑜表示，這波本土疫情延燒至今，柯文哲顯然是「口水防『意』」重於「政策防疫」。用各種政治口水，轉移民意的不滿，防止燒到自己身上。

陳子瑜舉柯文哲曾經引用過的電影台詞「丐幫有多少弟子，不是由我決定的，而是你決定的。」他表示，柯文哲跟民眾黨瞎扯「高雄內線交易」、「台北分配數量少」的時候，台北市民對「半套市場分流制」、「疫苗施打一團混亂」的不滿，是越來越高。

因此，陳子瑜認為，為了台北市民著想，柯文哲必須放下無謂的「我執」，把個人跟政黨利益放在一邊，效法苗栗縣長徐耀昌跟林姿妙的做法。

陳子瑜說，前陣子，位於苗栗的京元電子爆發群聚感染，讓苗栗的確診人數一度單日75例，高過同日台北的64例；徐耀昌向中央求援；中央派遣王必勝擔任前進指揮所指揮官後，短時間內控制住疫情，至12日已經下降至單日9例。

在宜蘭縣方面，陳子瑜說，宜蘭在市場身分證分流制、高齡長者疫苗施打方面，都規劃比照已經有實際成效的高雄，提升防疫效能。

陳子瑜表示，台灣是一個地狹人稠的大社區，每一個縣市的防疫能力，都會影響其他縣市的情況。他說，當柯文哲越是「我執深重」，用非正道的方式維持自己的名望，只會被台北市真實的疫情反撲，離2024越來越遠。

▼台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜。（圖／陳子瑜臉書）

