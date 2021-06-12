交流道放寬綠燈秒數！民怨還是塞交警也搖頭　管制害慘上班族

▲高公局放寬各交流道秒數，但是仍然沒辦法有效疏導堵塞的交通流量。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

行政院長蘇貞昌與中央流行疫情指揮中心指示，端午連續假期，內政部警政署將配合道路主管機關交通部，自6月11日21時起，於國道各交流道實施嚴格的儀控管制，控管高速公路運載流量，結果造成交通大打結，車陣回堵平面道路串成車陣大排長龍，民怨四起。

北市警方一早即協助引導交通，但因儀控管制造成許多駕駛人塞在車陣，以台北圓山交流道為例，每30秒開放8秒的「綠燈」，1分鐘開放16秒，如每3秒通過1輛車，1分鐘也只能通過5輛車，造成車輛回堵。如遇大卡車等重車在前起步慢，通過的車次更少。

雖中午之前高公局就應變增加綠燈時間，但仍造成車陣排列，甚至回堵到平面車道，造成平面車道也相對打結。1名基層交警指出，這樣限縮交通，無疑影響了用路人的權益；另名警員表示，從11日晚上9時開始，一直到深夜，因儀控管制導致發生回堵，早上更是交流道附近平面道路擠滿了車，搖頭認為這樣的「政策」不符合實戰作為。

駕駛人則批，這樣光上閘道就要排超過1小時，上了國道之後又縮減車道，這樣有事情要上國道趕路也沒有辦法，在閘道口先被擋一波，上了國道縮減車道又無法暢行，整個端午節好像就要在國道上度過。

有運輸業司機表示，我只是要上班運菜，不是要返鄉，沒想到遇到這種管制方式，整個回堵成這樣，到時候沒辦法按時送達，或造成相關損失，到底是誰要負責任，希望政府能夠提出有效的排除方法，讓工作族排除管制。

北市1min放4車上國道！駕駛交流道塞1hr 主線更慘車道還縮減