紅色迷人「小愛心」 台南水道博物館發現滿滿相思豆

▲台南山上花園水道博物館密林區有一大片俗稱「相思豆」的小實孔雀豆，樹下滿是一顆顆鮮紅色的小愛心，相當迷人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受疫情影響，台南山上花園水道博物館將封館至6月底，館方利用時間盤點總面積超過30公頃的園區樹種時，意外發現在密林區有一大片俗稱「相思豆」的小實孔雀豆，目前最近正值落果期，樹下滿是一顆顆鮮紅色的小愛心，相當迷人；館方期待7月初能夠順利開園，歡迎大家一起來水道找小愛心。

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文化局指出，水道博物館密林區，在台南縣市合併前，曾是苗圃用地，植物生態豐富，且有許多特殊的樹種，包括小時實孔雀豆、台東漆樹等，多年來自在生長，形成相當豐富的生態系。

曾在原台南市政府農林課服務的台南社大環境學程講師蘇明志指出，「小實孔雀豆」的果實大約像人的小指指甲那麼大，如果像中指指甲大小的果實，就是「大實孔雀豆」，水道園區內的孔雀豆，都是小實孔雀豆，大約是從1981幾年起，規劃種植的，現階段台南市區不少小實孔雀豆就是從水道博物館內移植，甚至是種子栽種的，可說是台南市區相思樹的起源地呢。

水道博物館表示，封園期間，除了持續園區維護清理以外，也利用時間爬梳整理古蹟、建築、環境相關資料文獻，近期推出的線上逛水道單元，也收到不少網友回響，這些都將成為博物館珍貴的資源。

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