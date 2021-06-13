端午節吃粽不「重」！營養師曝11款粽子熱量

▲端午節的習俗之一少不了吃粽子。（圖／翻攝自pixabay）



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受到新冠疫情影響，今年端午節，不少民眾都打算不要返鄉，原地過節，不過，在家吃粽子，感受一下端午氣氛的同時，也要記得別吃過量，否則一不小心熱量破表，正妹營養師高敏敏，就分享了各式粽子的熱量，提供大家參考。

營養師高敏敏在臉書PO文表示，「端午節就快到了，你最期待吃什麼粽？是北部粽、南部粽、鹼粽還是破千卡的荷葉粽呢」，並且附上一張圖表，列出11種粽子的熱量，分成「鹹粽區」與「甜粽區」。

「鹹粽區」熱量排行前三名，第一高的是「廣州荷葉粽」，650g約1066大卡，她也提醒，廣州荷葉粽份量大，請和家人一起分享，不要獨自一人吃完，尤其這款這粽子，鈉含量超過1000毫克，將近衛福部建議一日攝取鈉含量2400mg的一半，建議糖尿病、高血脂、高血壓等慢性疾病患者要特別注意。





▲粽子熱量一覽表。（圖／截取自高敏敏營養師臉書）

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熱量第二高的是「北部粽」，210g約518大卡，北部粽是先把糯米用油炒過，香氣十足但熱量也偏高，尤其特別注意內容物如蛋黃、五花肉等更是會影響熱量的關鍵，一顆鹹蛋黃就有約125大，第三則是「南部粽」，210g約477大卡，雖說南部粽以水煮熱量較低，但若添加滷肉、花生等高熱量、高油脂食材，若喜歡撒點花生粉，花生粉一湯匙約45大卡，等同於一份油脂，熱量也會跟著飆高。

另外，「素粽」的餡料多以大豆蛋白取代肉類，雖然熱量稍微低一些，但210g也差不多有480大卡，因此吃素的朋友也千萬不能掉以輕心，分量與均衡飲食的拿捏仍是吃粽不重的重點。

「甜粽區」也別看它小小一顆，看似熱量很低，冰過之後，更是令人忍不住一顆接著一顆吃，但可別忽略它的熱量，像是「鹼粽」100g約有136大卡，「水晶粽」145g約175大卡，「奶茶冰粽」，55g約145大，如果再加上蜂蜜或果糖，一大湯匙的糖約再加47大卡唷，很可能不知不覺就攝取過量。

高敏敏也在文末提醒大家，衛福部建議每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，如果能控制在5%以下更佳，以每日攝取2000大卡之成年人計算，每日添加糖攝取應低於25~50公克，一顆豆沙粽已超過一半，民眾吃粽子的時候．應斟酌適量食用。