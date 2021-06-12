快訊／BNT有條件專案進口！　郭台銘辦公室發聲了

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘委託鴻海公司和永齡基金會進口500萬劑BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12日）證實，將開放有條件專案進口。對此，擔任郭台銘發言人的永齡基金會執行長劉宥彤下午向《ETtoday新聞雲》記者表示，「正在了解中」。

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者張一中攝）

陳時中下午在記者會上表示，針對各界關心的郭台銘委託台康申請進口BNT疫苗一事，因為採購過程複雜，為了讓事情單純一點，指揮中心已開專家會議，先同意持續有送基本資料的嬌生疫苗EUA，台康委託的BNT案，也有條件同意專案進口，只要改附「原廠出貨證明」而非「原廠授權書」。

郭台銘夫人曾馨瑩昨（11）日發文表示，「每拖一天就有幾十個生命消逝，也代表著每天有幾十個家庭破碎」，並透露郭台銘「這二天甚至在半夜，我還聽到他說的夢話都是關於買疫苗，可想而知他的擔憂及賦予自己的責任有多大。」

郭台銘在團隊遞交採購疫苗的申請文件後，日前透過臉書表示，「疫苗採購不是上街買菜」，在這個艱難的時刻，團結是逆境的解藥，請所有人都放下心中糾結；面臨全球都在搶疫苗的情況下，全力配合政府的相關考量。

▼德國BioNTech（BNT）。（圖／路透）

其他人也看了這些新聞...

►國產疫苗7月開打 衛福部：不易應付新冠變種病毒

►陳時中首透露「國產疫苗採購價」：單價比750元高一點

►好心肝診所違規打疫苗！ 北市衛生局長黃世傑口頭請辭



► 更多關於新冠疫情