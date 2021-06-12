苗栗長者AZ預約糗喊卡！改村里長造冊　網怒批徐耀昌8字反擊

記者黃孟珍、林冠吟／苗栗報導

指揮中心12日宣布，台灣本土病例新增250例，其中苗栗新增9例，相較於前一天爆增56例確診，確診人數大幅下降。苗栗縣政府稍早召開防疫記者會，公布確診者足跡；此外，苗栗縣政府12日上午臨時喊卡疫苗預約報名措施，遭到大批民眾灌爆臉書抗議，縣府也在記者會上宣布，疫苗將在15日施打，這次不做Google表單，會以民政系統配合村里長來造冊登記，縣長徐耀昌也對網友呼籲「不要用嘴巴來防疫」。

苗栗縣12日新增9名確診，相較前一天新增56名確診者，大幅下降，新增的9人中，有7名為移工，2名為本國籍，分別為23歲女性與33歲男性；9例中京元電子佔6位、智邦科技2位、京鼎1位；其中1例無症狀，目前皆已收治。而針對日前京元電對移工進行二次快篩，結果有30人呈現陽性反應，衛生局長張蕊仙也對此回應，30人PCR核酸檢測後，皆為陽性確診。此外，12日京元電本國籍員工也有3名PCR陽性確診，目前皆已安置在集中檢疫所。

苗栗縣政府稍早也公布相關足跡，其足跡仍多以民生場所為主，便利商店與大賣場都再次上榜，不過因為苗栗縣早已升為三級警戒，外出皆須戴口罩，也需實名制登記，因此請民眾不必太驚慌，若與確診者足跡有重疊部分，則務必做好自主健康管理，隨時留意自身健康情況，如有不適，應立即就醫。

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▲▼苗栗縣12日確診足跡。（圖／苗栗縣政府提供）



不過苗栗縣府11日晚間公布，12日上午8點開放75歲以上長輩可優先登記施打疫苗，不過卻要長輩先上Google表單登記報名，讓民眾怨聲四起，質疑75歲長者要如何用Google表單登記？12日8點一開放，18張表單又全數當機無法登記，讓民眾灌爆徐耀昌臉書，縣府也緊急宣布暫緩疫苗登記。

下午苗栗縣府在記者會上重新宣布疫苗施打措施，衛生局長張蕊仙表示，疫苗預計將在15日18個鄉鎮市來開打，先前以Google表單登記報名，用意是希望可以在最快的時間讓長輩接種完畢，現則改依戶政系統造冊，配合村里長與村幹事通知符合施打的民眾前往施打，不須預約。順序將以85歲以上長者、75歲以上原住民為優先，再來為80至84歲長者、70至74歲原住民，以此類推。

對於網友上午灌爆縣長臉書一事，徐耀昌則回應網友「網民不要用嘴巴來防疫」，應該要有同理心，一起來戰勝病毒，並強調「網民的敵人不是行政單位而是COVID-19病毒」。