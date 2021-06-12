駱惠寧：叫囂「結束一黨專政」　就是在毀壞一國兩制的根基

▲香港中聯辦主任駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港中聯辦主任駱惠寧12日在「中國共產黨與一國兩制主題論壇」上指出，那些叫囂「結束一黨專政」、否定中共對一國兩制領導，企圖把香港作為地緣政治的棋子、遏制中國的工具、滲透內地橋頭堡的人，是在毀壞一國兩制的根基，「維護中國共產黨的領導，就是維護一國兩制，就是維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，就是維護香港的光明前途和香港同胞的根本福祉。」

駱惠寧表示，沒有共產黨就沒有新中國，就沒有中國特色社會主義，就沒有一國兩制，也就沒有香港的順利回歸和回歸後的繁榮穩定，「沒有誰比中國共產黨更深切懂得一國兩制的價值，沒有誰比中國共產黨更執著堅守一國兩制的初心。」

駱惠寧提到，中央將繼續堅持和完善一國兩制制度體系，香港與憲制秩序相關的製度機制，有效的要堅持，缺失的要修補，跑偏的要糾正，過時的要更新，「事實將繼續證明，堵塞了漏洞、彌補了缺陷、兼顧各方利益的一國兩制制度體系，將更好維護國家主權、安全和發展利益，更好落實中央全面管治權，更好促進香港長期繁榮穩定，更好保障香港居民的自由和民主權利。」

駱惠寧強調，今天的中國高度開放、日新月異，足以憑國家之大、活力之盛，為香港增優勢、拓空間、破難題提供強大動力，特別是國家構建新發展格局、深化粵港澳大灣區建設、實施「十四五」規劃，更為香港創造了不容錯失的重大機遇，「事實將繼續證明，只要在國家發展大局中找準定位、扮演更積極角色，香港定能培育新優勢、發揮新作用、實現新發展，不斷解決經濟民生領域深層次矛盾和問題，讓發展成果真正惠及廣大市民。」