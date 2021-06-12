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9.1萬劑疫苗到貨！高雄下午就開打　他酸柯P「看好了只示範一次」

▲台灣基進新聞輿情部副主任張博洋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台灣基進新聞輿情部副主任張博洋。（資料照／記者許宥孺翻攝）

政治中心／綜合報導

中央疫情指揮中心昨晚突然宣布，今起撥配日本捐贈的124萬劑AZ疫苗到各縣市；由於疫苗配發事出突然，讓地方政府措手不及。不過，高雄市府接獲9.1萬劑疫苗後，12日下午就開放前五類人員優先施打，而台灣基進黨新聞部主任張博洋甚至還在臉書發文酸，「看好了，柯文哲，高雄市只示範一次」

高雄市衛生局表示，於12日上午已接獲中央配送9.1萬劑疫苗，除分配軍人1.1萬劑專案專用外，將先針對前五類人員優先施打，包含醫事人員、防疫人員、高風險工作者、因特殊情形必要出國者、機構與社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者。

而社區長輩仍依既定排程於6月15日開始施打，分三波接種，首波為6/15至6/17為87歲以上民眾，暫定6/18至6/22為80~86歲，預估6/23後為75歲至79歲。衛生局表示，感謝中央流行疫情指揮中心在最短時間內配送疫苗到位，高雄市政府下午起將依既有名冊陸續接種符合資格的各類對象，通知時間地點依序報到，遵守秩序提升接種效率。

張博洋則在臉書表示，指揮中心上午提前供貨，高雄下午就可施打，只要多放心思、提前造冊，真的不難；「只有準備周全沒有中央突襲，台北市今天中午才要公布施打辦法，看好了，柯文哲，高雄市只示範一次」。

▼高雄收到9.1萬劑疫苗張博洋酸柯文哲，高雄只示範一次。（圖／翻攝張博洋臉書）

▲▼張博洋酸柯文哲，高雄只示範一次。（圖／翻攝張博洋臉書）

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