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小黃司機宅配送菜！首日上千家庭受惠　蔬果魚肉、冷凍品都可配送

▲▼計程車加入宅配與希望廣場合作。（圖／記者黃克翔攝）

▲計程車加入宅配行列，與新北市希望廣場合作。（圖／記者黃克翔攝）

記者林育綾／綜合報導

為解決宅配物流業者壓力，即日起雙北開放計程車隊加入物流行列！而新北市農會「希望廣場」在三級後配合政府措施停業，導致農民的農產品也無處銷售，生鮮及冷凍食品在目前也都難以委託物流，因此新北市農會與大都會計程車合作，讓司機幫忙宅配，第一天上路就有1000多個家庭受惠，司機也能賺點小錢補貼生計。

▲▼計程車加入宅配與希望廣場合作。（圖／記者黃克翔攝）

▲新北市農會與大都會計程車合作，讓司機幫忙宅配生鮮產品。（圖／記者黃克翔攝）

大都會總經理林永良說明，由於新北市農會希望廣場原先在每週六日，都有農民將農產品帶到此處，開放民眾或批發商採買；不過疫情三級警戒後配合政府防疫政策停業，農民的貨物賣不掉，又遇上疫情關係讓物流業者大塞單，農會無法聯繫上適合的物流，尤其冷凍品和低溫產品在近來都難以順利配送，依照目前狀況，可能物流上午接單，到晚上都無法送到消費者手中，也會讓農產品失去鮮度。

如今小黃司機加入物流行列配合運送，光是今（12）日就有1000多個家庭受惠，如此一來成為「三贏局面」，不但讓農產品可以賣掉，消費者宅在家就能透過臉書訂貨、拿到貨；司機也能夠賺一點小錢補貼生計。

▲▼計程車加入宅配與希望廣場合作。（圖／記者黃克翔攝）

▲除了讓農產品可銷售，運送派單費也能補貼一點司機的生計。（圖／記者黃克翔攝）

林永良說明，其實物流費用很低，每件120元對計程車來說是成本價，甚至低於成本，而大都會在這次的合作都沒有再另外抽成，派單費全數給司機，補貼司機的生計，一起來做這樣的公益宅配。而這服務因為是疫情影響，屬於臨時性，也不會影響原有的物流業者；若將來解除三級後，市場可恢復營運，也不再需要小黃配送。

▲▼計程車加入宅配與希望廣場合作。（圖／記者黃克翔攝）

▲計程車加入物流，讓消費者在最快的時間就能即時收到貨。（圖／記者黃克翔攝）

新北市總幹事楊棟樑也說，由於宅配目前塞車，無法滿足市場需求，如今透過計程車加入物流行列，不但讓農產品可以銷售，也讓消費者在最快的時間就能即時收到貨，目前除了蔬菜箱，魚、肉、水果也都可以配送。

消費者若想購買，目前在希望廣場臉書會進行直播，並開放網址讓網友下單，星期六日再由小黃司機配送，今日上午有不少民眾都表示很快收到貨，也紛紛留言「菜很漂亮！」、「明細發票都有，很用心」、「謝謝司機，辛苦了！」、「感謝所有辛苦的工作人員」。

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