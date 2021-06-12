火鍋酒菜飯到齊「移工圍坐」開喝！太嗨被檢舉　這餐至少要54萬

記者唐詠絮／彰化報導

無視疫情嚴峻，彰化埤頭鄉1處民宅及北斗鎮1間印尼小吃部不時傳出有群聚喧鬧聲，員警據報後，共查獲13名移工和2名負責人群聚用餐喝酒，其中有4人是逃逸的非法移工，違反禁止室內5人以上群聚的規定，分別依違反入出國及移民法，報請移民署及依傳染病防治法函送彰化縣衛生局裁罰，一人最少6萬元起跳。

▲北斗警分局查獲移工群聚共餐。（圖／北斗警分局提供）

鑑於端午連假來臨，移工可能有群聚共餐情形，北斗警分局特別針對外籍移工經常出入的小吃店、易群聚處所加強查察，10 日在北斗鎮有民眾檢舉聽聞移工大聲喧嘩，警方上門赫然發現9名外籍移工正在屋內群聚飲酒，其中胡姓外籍移工等4人更是非法逃逸外勞，帶回依法偵辦。

另外昨（11）日在埤頭鄉彰水路三段一處印尼小吃店，發現小吃店暗自營業，現場4名外籍移工及2名負責人在室內用餐、聊天，上述二案均違反室內群聚、營業場所用餐等規定。

▲小吃部偷營業。（圖／北斗警分局提供）

北斗警方指出，已將逃疫的4名移工，依違反入出國及移民法，報請內政部入出國及移民署彰化縣專勤隊依法裁處暨傳染病防治法第37條第1項第1款規定予以函送彰化縣衛生局裁罰。

北斗分局表示，將持續針對轄內外籍移工易聚集場所加強巡視，如經查獲違反全國三級警戒規定者，必定依法告發，同時呼籲有聘僱外籍移工之工廠及仲介公司，應向移工宣導防疫措施，避免再有室內5人以上、室外10人以上的群聚，及營業場所用餐或其他違反防疫規定的情事，也請民眾自我克制，遵守防疫規定，以免形成防疫破口，危害國人生命安全。

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