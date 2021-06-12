會考6級分作文！她寫「爺做紙機車求男孫落空」　結局逆轉超溫馨

▲國中教育會考昨日公布成績。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109年國中教育會考成績昨日公告，今年寫作測驗主題是「未成功的物品展覽會」，根據教育部資料顯示，今年拿到6級分有3238人。其中，一名考生寫爺爺留給孫子的手作紙製機車，這個機車是祈求媳婦生出男性子嗣的傳統習俗，考生寫到，自己的出生事與願違，使得爺爺精心製作的紙機車，像個諷刺的象徵。該試卷選為6級分樣卷。

國中會考網站公布10篇6級分樣卷。其中一篇就是在敘述自己的出生與爺爺作「紙製機車」的衝突，紙製機車對於考生的爺爺來說，是祈求男性子嗣的象徵，而作者（女生）的出生，使得這台紙機車非常諷刺。然而，作者並沒有讓故事以悲情收場，後來家人觀念有所改變，孫女依然備受寵愛，爺爺也幫她製作了美少女戰士的法杖，伴隨度過美好的童年。

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考生最後也寫到，「那台紙機車，正如重男輕女、生男方好的傳統觀念，都應該被封存在櫃中，一同遺留在過去。」

▲▼考生寫爺爺親手製造紙機車。（圖／取自國中會考網頁）※點圖放大

另一名考生則是寫到橘子汽水與外公的記憶，考生提到他與外公的見面都是有著橘子汽水的相伴，而一年夏天考生與外公分別時，手中本有一瓶橘子汽水要做為感謝禮，殊不知此次就是他與外公相處的最後記憶，考生最後寫到，「橘子汽水大抵是外公留下的念想，下次，下次我定將它還你」。道出考生對外公滿滿的思念。該試卷也被選為6級分樣卷。

台師大心測中心副主任曾芬蘭指出，今年寫作測驗的重點是希望考生對於未成功物品的樣貌要加以描述，並寫出對該物品產生的情感意義，圖例提及廢棄魚缸、落選科展作品、被拒絕的紀念服、一連串失敗紀錄照片等。

曾芬蘭提到，從圖例雖然感受到「未成功」不滿意、不完美含意，但考生可以寫到從挫敗中反思，正向看待挫折，其實也有很多正面積極的意義。

