金正恩召開軍委會！呼籲軍方保持「高度警戒」：情勢激變

▲金正恩11日召開勞動黨中央軍委會擴大會議。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（11）日召開勞動黨中央軍事委員會擴大會議，提及朝鮮半島（韓半島）情勢劇變，強調軍方應隨時保持警戒，維持「激動態勢」。

根據北韓官媒《朝中社》今（12）日報導，金正恩11日在勞動黨中央委員會本部召開、指導第8屆中央軍事委員會第2次擴大會議，他在會議中向軍方表示，人民軍隊應貫徹、遵守黨提出的軍隊建設路線與方針，並徹底維持高度警戒。

金正恩在會議中分析現有情勢、軍隊現況，提到人民軍隊需永久遵守、且持續向前的戰略性事業，並強化發展革命武裝。不過報導為具體指出，所謂的戰略性事業為何。

勞動黨中央軍事委員會委員、群眾司令官與軍團長、軍方黨委員會執行委員、勞動黨中央委員會相關部門成員等皆出席此次會議。

據悉，先前金正恩曾神隱近1個月，此次官媒公開金正恩6月初主持會議的相片，卻讓外界跌破眼鏡，認為金正恩的身材瘦了一大圈，懷疑朝鮮勞動黨今年初新設「第一書記」職銜與金正恩健康因素有關。對此，美日韓3國情報單位保持高度關注。

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