警大畢典首改採線上舉辦　徐國勇期許成為政府執法代表

▲受於疫情影響，警察大學11日首度以線上辦理畢業典禮，畢業生透過筆電與內政部長徐國勇、校長陳檡文合影留念。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到疫情因素影響，中央警察大學11日的畢業典禮改以線上舉辦，包括內政部長徐國勇、各系所教授預先錄製影片向畢業生祝福，徐國勇期勉包括博士生、碩士班與學士班學生，恭喜通過警大嚴格訓練畢業，未來將成為政府執法代表；不少畢業生搶著與製成人形立牌的校長陳檡文人形立牌合影，雖然不比真人，但可減少接觸，避免染疫風險，拍照起來心情絲毫不受影響。

有別於以往警大畢業典禮，從總統、內政部長到警政署長都會出席致詞祝福，今年受到疫情影響，畢業典禮改採線上辦理。

今年警大博士、碩士與學士班應屆畢業生共計470人，因全國疫情影響均採三級管制，內政部長徐國勇、校長陳檡文與各系所老師都預錄祝福影片，透過線上播放方式，為畢業生祝福勉勵，雖然少了實體卻有更多剪輯回顧，也不啻是另類畢業典禮。

▲警察大學11日改以線上辦理畢業典禮，內政部長徐國勇預錄影片祝福畢業生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

徐國勇透過預錄影片勉勵畢業生，先恭喜畢業生通過警大嚴格訓練，未來任何危險之所在，便是治安幹部之所在，畢業後將成為政府執法代表，不管從事警察、消防、海巡、移民、矯治等工作，都不僅是職業，更是一生的志業，目前疫情嚴峻，現職警消除原有勤務還需協助防疫作業，甚至還有因為執行職務而染疫確診，這些前輩無私奉獻精神，正是畢業生最好的學習榜樣。

▲警察大學11日改以線上辦理畢業典禮，校長陳檡文與畢業生合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警大指出，今年畢業典禮，除由內政部長徐國勇與警大校長陳檡文等師長預錄致詞祝福在線上同步播放，除送上滿滿祝福外，並在校園內架設祝福畢業生鵬程萬里看板與警大大家長陳檡文校長的人形立牌，供畢業生拍照留念，在疫情未趨緩之時，更顯溫馨與隆重。

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