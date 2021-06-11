　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警大畢典首改採線上舉辦　徐國勇期許成為政府執法代表

▲受於疫情影響，警察大學11日首度以線上辦理畢業典禮，畢業生透過筆電照片與內政部長徐國勇、校長陳檡文合影留念。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲受於疫情影響，警察大學11日首度以線上辦理畢業典禮，畢業生透過筆電與內政部長徐國勇、校長陳檡文合影留念。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到疫情因素影響，中央警察大學11日的畢業典禮改以線上舉辦，包括內政部長徐國勇、各系所教授預先錄製影片向畢業生祝福，徐國勇期勉包括博士生、碩士班與學士班學生，恭喜通過警大嚴格訓練畢業，未來將成為政府執法代表；不少畢業生搶著與製成人形立牌的校長陳檡文人形立牌合影，雖然不比真人，但可減少接觸，避免染疫風險，拍照起來心情絲毫不受影響。

有別於以往警大畢業典禮，從總統、內政部長到警政署長都會出席致詞祝福，今年受到疫情影響，畢業典禮改採線上辦理。

今年警大博士、碩士與學士班應屆畢業生共計470人，因全國疫情影響均採三級管制，內政部長徐國勇、校長陳檡文與各系所老師都預錄祝福影片，透過線上播放方式，為畢業生祝福勉勵，雖然少了實體卻有更多剪輯回顧，也不啻是另類畢業典禮。

▲警察大學11日改以線上辦理畢業典禮，內政部長徐國勇預錄影片祝福畢業生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警察大學11日改以線上辦理畢業典禮，內政部長徐國勇預錄影片祝福畢業生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

徐國勇透過預錄影片勉勵畢業生，先恭喜畢業生通過警大嚴格訓練，未來任何危險之所在，便是治安幹部之所在，畢業後將成為政府執法代表，不管從事警察、消防、海巡、移民、矯治等工作，都不僅是職業，更是一生的志業，目前疫情嚴峻，現職警消除原有勤務還需協助防疫作業，甚至還有因為執行職務而染疫確診，這些前輩無私奉獻精神，正是畢業生最好的學習榜樣。

▲警察大學11日改以線上辦理畢業典禮，校長陳檡文與畢業生合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警察大學11日改以線上辦理畢業典禮，校長陳檡文與畢業生合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警大指出，今年畢業典禮，除由內政部長徐國勇與警大校長陳檡文等師長預錄致詞祝福在線上同步播放，除送上滿滿祝福外，並在校園內架設祝福畢業生鵬程萬里看板與警大大家長陳檡文校長的人形立牌，供畢業生拍照留念，在疫情未趨緩之時，更顯溫馨與隆重。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►影／桃園移工被匡列竟落跑！衛生局急通報移民署　現場驚見5人群聚

►桃園75歲長者15日起施打疫苗　鄭文燦：將採區里系統就近施打

►國產高端疫苗成功解盲！鄭文燦喊話：專家把關大家要有信心

ET快訊
LIVE／50萬劑AZ配達各縣市！陳時中最新說明
漁夫慘遭鯨魚「活人生吞」！口含40秒被吐出
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不甩檢疫申報他硬闖機場大廳　受阻「怒推護理師」至少噴18萬

垂吊取菸、串門子、垃圾滿地　詐團48人大鬧防疫旅館重罰190萬

北市延平所1確診！她怒「我男友怎沒隔離」　分局：疫調後未匡列

高雄男討18萬債務不成！蛋洗雞排攤　再開宣傳車貼母子照嗆聲

爆笑隱身全都錄！高雄麻將咖「全員逃走中」　路倒、木頭人超有梗

直擊！白沙灣凸肚男沒戴口罩　抽菸喝酒還在沙灘上散步

超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚

火鍋酒菜飯到齊「移工圍坐」開喝！太嗨被檢舉　這餐至少要54萬

推拿館「減燈」偷營業！詭辯「沒碰到客人」　罰單ing最高30萬

驚險畫面曝真相！長髮妹低頭滑手機被公車撞飛　司機逆轉判無罪　

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

不甩檢疫申報他硬闖機場大廳　受阻「怒推護理師」至少噴18萬

垂吊取菸、串門子、垃圾滿地　詐團48人大鬧防疫旅館重罰190萬

北市延平所1確診！她怒「我男友怎沒隔離」　分局：疫調後未匡列

高雄男討18萬債務不成！蛋洗雞排攤　再開宣傳車貼母子照嗆聲

爆笑隱身全都錄！高雄麻將咖「全員逃走中」　路倒、木頭人超有梗

直擊！白沙灣凸肚男沒戴口罩　抽菸喝酒還在沙灘上散步

超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚

火鍋酒菜飯到齊「移工圍坐」開喝！太嗨被檢舉　這餐至少要54萬

推拿館「減燈」偷營業！詭辯「沒碰到客人」　罰單ing最高30萬

驚險畫面曝真相！長髮妹低頭滑手機被公車撞飛　司機逆轉判無罪　

羅PD推宋旻浩單獨節目了！床邊陰森切蔥　老奶奶唸他歌詞居然爆笑

2次提案要求衛福部勿污名化萬華無效　蔣萬安重批：石崇良不適任

「眼皮＋濃密美睫」掉地上！正妹遭吉娃娃撲臉撕咬　眼珠整顆露出

大谷翔平飆8K勝投被搞砸　火力放送2支二壘打

女空軍遭二度性侵「想輕生」！致電熱線求救被狠拒：妳明天再打吧

不甩檢疫申報他硬闖機場大廳　受阻「怒推護理師」至少噴18萬

匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

莫文蔚「時尚浴袍美照」挨轟辱華　陸網氣炸...她1舉動緊急滅火

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

男發燒多日自行騎車就醫　「離院200m」倒地不治身亡

超胸妹殺很大！觀音坐蓮優惠組　老司機狂喊讚

直擊！亞東醫院開放500名額注射疫苗　醫護擠爆大廳

醉女驚醒「全身衣褲被扯破」　反抗指侵遭痛毆

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

帶8歲女「賺肉粽錢」　17人群聚罰鍰上看102萬

北市發燒男猝死現場曝　醫院前200m倒地亡

私菸案2少校重判10年！「跑腿小弟被認定主謀」

高雄董仔開趴霸氣買單60萬！陳其邁怒了

端午連假首日　高雄主要匝道入口車潮狂塞

更多熱門

相關新聞

三級警戒到何時？「這家」餐廳不囉唆　直接折扣到底

三級警戒到何時？「這家」餐廳不囉唆　直接折扣到底

全民防疫時期，大部分餐飲業者都提供外帶服務，台北必吃10大早午餐「樂子the Diner」也公布，在防疫三級警戒解除前，全會員皆可享外帶自取75折優惠。

徐國勇：國家公園聚集熱點全關閉　停車數調降40%

徐國勇：國家公園聚集熱點全關閉　停車數調降40%

探視遭撞員警　徐國勇籲疼惜警消人員

探視遭撞員警　徐國勇籲疼惜警消人員

日贈疫苗「台灣沒想要很多」　徐國勇：刑事局偵辦

日贈疫苗「台灣沒想要很多」　徐國勇：刑事局偵辦

嚴師卸擔子是暖媽！5千網友湧曹公國小臉書讚爆校長

嚴師卸擔子是暖媽！5千網友湧曹公國小臉書讚爆校長

關鍵字：

警大畢業典禮線上辦理徐國勇

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面