三級警戒到何時？「這家」餐廳不囉唆　直接折扣到底

▲青春只有一次，樂子推出「樂青春畢業生限定漢堡餐」補足儀式感，滿足學子未能參加畢業典禮的遺憾。（圖／業者提供）

記者潘姿吟／綜合報導

全民防疫時期，大部分餐飲業者都提供外帶服務，台北必吃10大早午餐「樂子the Diner」也公布，在防疫三級警戒解除前，全會員皆可享外帶自取75折優惠。

樂子the Diner負責人Amy表示，「畢業典禮是青春的儀式感，今年畢業生沒有畢業典禮，讓人感覺很空虛！」青春只有一次，為此特別企劃外帶在家也可以吃得很有儀式感的三主題餐：畢業生限定「樂青春畢業生限定漢堡餐」、上班族專屬「WFH均衡餐盒」，以及方便一家開心睡到自然醒的「媽咪賴床早午餐組合」。她說，希望在這個全民抗疫的非常時期，幫大家透過美食療癒身心！

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為了方便防疫在家的朋友輕鬆享用美食，品牌行銷公關經理高素瑜表示，透過樂子the Diner「TO-GO線上點餐」或電話訂餐，即日起至防疫三級警戒解除前，外帶自取88折，會員獨享75折優惠。

「樂青春畢業生限定漢堡餐」期間限定6/17~6/30畢業季，只要到樂子the Diner線上或電話點餐時，說出或網路寫下通關密語：「我是ＸＸ學校應屆畢業生」，點下最愛的漢堡口味，薯條立刻升級加大雙倍份量不加價。在家工作（WFH）不Blue的2款「WFH均衡餐盒」週一到週五皆可訂購，滿足疫情期間居家工作或需分流上班的朋友們均衡健康的美食。為了三餐煮到沒梗，期待睡到自然醒的爸媽專屬的「媽咪賴床早午餐組合」，集合了最受歡迎的餐點，讓人直接擺盤美美上桌，猶如置身餐廳用餐。