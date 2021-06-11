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好食好事第4屆加速器線上啟動　讓台灣處處有好食

▲▼好食好事加速器種子計畫,好食好事基金會,台灣食農新創團隊,社會企業,用愛抗疫。（圖／好食好事基金會提供）

▲「好食好事加速器種子計畫」，今（11）日，於線上舉行第4期加速器開學日活動。

圖、文／好食好事基金會提供

第4屆「好食好事加速器種子計畫」，今（11）日於線上舉行開學日活動，好食好事基金會潘長庚董事長、陳茂嘉執行長帶領基金會營運團隊，並邀請加速器校友「峰漁有限公司」、「寶奇生技」與本屆入選的11家食農新創團隊於線上相見歡。本屆輔導為期4個半月，以線上課程、會議方式為主，盼疫情期間，持續給予支持，達成捐助人代表魏應充的「讓台灣處處有好食」精神。

好食好事基金會由頂新和德基金捐助人代表魏應充所捐助成立的，2017年起展開「好食好事加速器種子計畫」，至今已完成3屆加速輔導，累積培訓25家台灣食農新創企業，今年也持續耕耘，期盼透過創新思維，讓台灣達到「處處有好食」的願景。其中第1屆團隊「明谷農業生技」，去年以逆境固態發酵蟲草與天麻原料，獲得第17屆國家新創獎；第2屆加速團隊「峰漁有限公司」，以發明出獨有的友善環境養殖模式，成功開發水產品牌，獲得投資者青睞，榮獲前年科技農企業菁創獎。

本屆好食好事加速器種子計劃共超過60家台灣食農新創企業報名，從層層評選中，遴選11家名額進入加速培訓。今（11）日起線上開課，活動中安排2位加速器校友－峰漁有限公司創辦人劉建伸、寶奇生技創辦人黃志博分享過往參與經驗。本屆加速輔導為期4個半月，將以線上課程、會議辦理，並視疫情狀況辦理新創訪廠與實體活動。在線上課程規畫，則邀請國內商業模式策略首驅一指的BMI.方略管理顧問團隊、PWC資誠聯合會計師事務所團隊，以及擅長指導商業募資簡報的簡報實驗室孫志華創辦人，共同帶領參與新創企業獲得加速成長的寶貴機會。

好食好事基金會潘長庚董事長表示，因應新冠疫情，往後的加速培訓期間，基金會已做好線上服務準備。潘長庚指出，未來幾個月，食農產業相信會面臨非常快速的變化，因此，在加速器課程及業師輔導下，非常期待這11家新創團隊完成加速培訓後的發展。好食好事基金會也將秉持捐助人代表魏應充不斷叮嚀的「讓台灣處處有好食」精神，提供優質的食農產業加速輔導服務，貢獻台灣土地。

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