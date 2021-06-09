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消毒一次比採檢還久　清潔員「手洗到裂開」照片感動1.6萬人

記者黃翊婷／綜合報導

國內新冠肺炎本土疫情尚未趨緩，屏東縣長潘孟安8日在臉書分享一張清潔人員的手部照片，「消毒一次的時間，比採檢一次還更久」，因為重複使用酒精、消毒水、清潔劑，導致雙手粗糙，甚至洗到龜裂，但他們還是得站在最前線抗疫，「謝謝這雙手，謝謝有你。」

清潔人員手指脫皮照看哭1.6萬人。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）

▲清潔人員的手部照片。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）

潘孟安提到，照片裡是一雙清潔人員的手，因為酒精、消毒水、清潔劑的重複使用，導致雙手粗糙、長細紋，甚至洗到龜裂，但這群無聲的人正默默執行著不起眼卻不可或缺的任務，「我不認識您，但，我謝謝您。 」

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「消毒一次的時間，比採檢一次還更久。」潘孟安表示，疫情期間大家隨時隨地都會噴一下酒精消毒，一般人光是日常噴酒精或洗手就覺得不適，清潔人員卻天天把手泡在這些溶劑裡，每做完一次採檢，整個場域就要消毒一次，任何角落都不能放過，他們的規格也比照醫護，都是穿著層層防護衣，頂著悶熱不適，工作範圍從病房、洗手間到戶外篩檢站，往往都是最早到卻最晚走的人。

▲屏東縣政府公佈確診者屏東足跡 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東縣政府日前針對確診者去過的地方進行消毒。（圖／屏東縣政府提供）

除了篩檢站的清潔工作外，醫院的清潔人員還要負責醫療廢棄物的處理，清潔部隊得遊走在這些最危險的區域，為第一線醫護建立起隱形的保護網，同步守護醫護人員與病人，阻斷任何病毒傳播的途徑。潘孟安說，端午節連假大家可以在家防疫，這些人卻不行，依舊得站在最前線抗疫，用一雙雙粗糙、龜裂的手繼續上工，「謝謝這雙手，謝謝有你。」

這篇文章PO出僅僅11個小時，至今累計已有1.6萬名網友按讚，大家紛紛留言表示心疼，「真是太辛苦了，向清潔人員致敬感恩」、「是一雙令人致敬的手」、「沒身在其中，真的是難以體會前線人員的辛苦，看了真心疼」、「看照片都能感受到痛！辛苦您們了，也謝謝您們守護台灣」。

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