孩童防疫補貼「2管道」申請！教育部提醒：逾期未請領視同放棄

▲孩童家庭防疫補貼1萬元領取方式。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

紓困4.0「孩童家庭防疫補貼」15日起申領，教育部今（11日）提醒，該補貼第一階段提供透過網路及實體ATM二種管道領取，二種管道的領取時間均至9月30日止，逾期未請領就視同放棄，呼籲家長優先以網路申領，以共同防疫。

教育部統計，符合領取規定的家庭，依家庭中孩童人數，每位孩童給予一次性補貼1萬元，共約250萬名孩童與身心障礙學生符合資格，其經費由中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算支應。



教育部主秘廖興國強調，為避免防疫期間產生群聚情形，本次領取作業朝簡單迅速且多元方式規劃，並分階段辦理。教育部已透過串接戶政單位及健保單位，提供「網路申請與領取」與「實體ATM領取」兩種方式，由孩童之父母或監護人其中一人領取，兩種方式都不用支付手續費。

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▲1萬元「家庭防疫補貼」6/15起可領。（圖／教育部提供）

針對網路申請、領取，廖興國說明，6月15日上午10時開放請領，民眾可透過手機、電腦，由孩童父母或監護人其中一人上網登錄孩童健保卡號、監護人身分證號及同一監護人金融機構帳戶號碼等資料，登錄成功後，進行金融帳戶與身分資料核驗作業，經核驗確認後，10,000元補貼即於次一營業日直接匯入登錄的帳戶中。



至於實體ATM領取，廖興國說明，6月18日起，孩童父母其中一人可持全國373家金融機構任一家之提款卡，至國泰世華銀行、中國信託銀行及台新銀行所設置之實體ATM（全國共計1萬4,611台），插入父母或監護人之提款卡、輸入提款卡密碼、孩童健保卡卡號及同一位監護人之身分證號，即可領取10,000元現金。



若符合前述資格，但因故或特殊個案情形而未能領取者，將視中央流行疫情指揮中心公告解除全國疫情第三級警戒時間與疫情狀況，教育部將另行公告領取時間、地點與方式，維護每一位民眾權益。



但若家長沒有提款卡，該如何請領？教育部說明，目前正針對個案狀況進行分析，包含實體請領程序、證明文件等，等疫情解除三級警就後，再將細節跟外界報告。

