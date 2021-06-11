柯文哲揭「特權疫苗」關鍵　議員狂酸：錄取名額夠，怎會有人作弊

▲台北市好心肝診所遭爆料安排一般民眾打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市好心肝診所違規非1至3類對象施打AZ疫苗引發譁然，市長柯文哲10日也發文道歉，坦言管理疏失。不過他同時表示，「搶打疫苗是出自『人性』，如果疫苗足夠，台灣又怎麼會出現『疫苗特權階級』？」對此，民進黨台南市議員呂維胤就以「升學論」反諷，「如果錄取名額足夠，考試怎麼會有那麼多人作弊？」引發熱議。

台北市爆發診所濫打疫苗爭議，市長柯文哲10日在臉書道歉，坦言有管理疏失、一定會對疫苗事件調查到底，不過接著又稱，「想打疫苗，想搶疫苗，都是出自『人性』，如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？怎麼會有人因為打不到疫苗而憤恨？所以千萬不要再製造對立，這只會更傷害這個社會。」

▲台北市長柯文哲發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲，點圖可放大）

對此，呂維胤11日在臉書發文，怒批柯文哲的說法是「對於疫苗控管不力卻又甩鍋中央」，並造樣造句，以「升學」為例開酸，「歸根究底，想考高分，想錄取好學校，這都是出自『人性』，如果錄取名額足夠，考試怎麼會有那麼多人作弊？怎麼會有人半夜不睡覺準備小抄？怎麼會有人因此落榜而憤恨？所以千萬不要再製造對立，這只會更傷害我們的這個學校。」

▲民進黨台南市議員呂維胤。（圖／翻攝自Facebook／呂維胤-為你打拼）

呂維胤指出，柯文哲市長的說法令人歎為觀止，嘲諷道「這場考試還沒考完，我們繼續、一起作斃（作弊）吧！」