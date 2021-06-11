陳時中火大「3+11已經負責」！　他揪「關鍵1句話」打臉：重新定義程序

記者邱晟軒／綜合報導

針對「3＋11」決策沒作成會議紀錄，引起各界輿論抨擊。對此，陳時中今（11日）在備詢時一度情緒失控直言，「3+11我已經負責了」。消息一出，引起批踢踢八卦板網友一片撻伐，更有網友揪出陳時中回應的「關鍵」一段話自打臉，「現在是誰比較大聲就贏嗎？」

針對民眾對於國產疫苗仍有疑慮問題，民眾黨立委高虹安今提議，未來國產疫苗EUA審查應該開放全程直播，才能夠取信於民。對此，陳時中回應，「目前沒有這個打算，因為大部分的國家並未這樣做，且要讓審查委員能不受外界的壓力做完整探討。」

高虹安聽後指出，「不想提舊事，但是對於放寬3+11沒有會議紀錄這件事，也是民眾對於指揮中心沒有信心，一個很大的關係。」

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▲陳時中強調，3+11他已經負責。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

陳時中聽後一度情緒失控反擊，「3+11這件事，我已經負責了！你也可以說我每一場會議都直播，那都不用辦了，3+11已經有經過一定程序，不用拿這個一直來污衊我們。」

針對陳時中直言3+11「已經負責」消息一出後，立刻引起批踢踢網友一片撻伐，「已經負責了 負了甚麼責？」、「重新定義負責」、「負責什麼可以說說嗎」、「負了什麼責，講啊，嘴砲誰不會」、「沒調查沒懲處，到底負責什麼了」、「重新定義，我負責了」、「負了什麼責？擺爛說沒紀錄叫負責？」。

對此，更有網友聽完陳時中的回應後發文指出，陳時中說3+11有經過一定會議程序，但是沒有會議紀錄，這樣不就是不符合程序嗎，「這到底在爆氣什麼，現在就是誰比較大聲就贏嗎？」



貼文一出後，引起許多網友紛紛留言，「沒紀錄就是沒符合程序啊」、「重新定義程序」、「大聲就不用照程序了是嗎」、「有會議程序沒有會議記錄，笑死」。

▼針對陳時中宣稱「3+11已經負責」，鄉民一片罵聲。（圖／翻攝批踢踢八卦板）