徐耀昌稱「確診命都沒了哪來人權」　陳時中：生命價值建構在此

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎本土疫情延燒，苗栗縣政府祭出「移工禁止外出」政策引發熱議，苗栗縣長徐耀昌10日表示，為防移工群聚感染擴散至社區，亡羊補牢不得已為之，否則「確診、命都沒了，哪來人權」。對此，衛福部長陳時中11日表示，生命的價值是建構在人權跟基本價值之上。

▲苗栗縣長徐耀昌。（圖／翻攝徐耀昌臉書）



立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會11日舉行聯席會議，繼續審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111 年6月30日）」，並邀請相關部會首長列席備詢。

民進黨立委洪申翰質詢時指出，徐耀昌聲稱「命都沒了哪來的人權」，詢問衛福部及勞動部是否認同。對此，勞動部長許銘春表示「不認同」；陳時中則說，生命的價值是建構在人權跟基本價值之上。

洪申翰說，他看到這句話後非常擔憂、也很生氣，因為這句話是把防疫跟人權兩件事情對立，好像只要保障基本人權，就會對防疫有損所害；或者是為了防疫，就可以踐踏基本人權。

洪申翰強調，這是一件非常危險的事情，以台灣現在累積一年多的防疫經驗，真正把防疫做好的做法，其實就是把基本人權保障好。

徐耀昌10日在疫情記者會中指出，外籍移工群聚感染把苗栗搞得天翻地覆，這不是在怪罪移工，縣府只能亡羊補牢，在不得不為之的情況下，把企業勞工匡住，避免再擴散到社區。

徐耀昌強調，防疫不單是政府的責任，要靠全民一起配合，在遵照中央三級警戒措施下，台灣人不戴口罩、群聚要受罰，難道外籍移工有不當行為不能規範嗎」，拜託人權團體「確診了、命都沒有了，哪來的人權」，呼籲大家共體時艱。

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