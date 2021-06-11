欣傳媒林芳怡染疫不到24小時驟逝！友人悼：前天視訊開會還一切正常

▲欣傳媒欣建築社群總監林芳怡10日凌晨染新冠肺炎驟逝，讓親友無比不捨。（圖／翻攝自臉書／Fang-Yi Lin）

記者彭懷玉／台北報導

雄獅集團欣傳媒總監林芳怡證實於昨（10日）凌晨逝世，難過的是從身體不適到送醫去世，短短不到24小時。據悉，友人於群組上說，芳怡老師從在家隔離一如往常，前天白天還一起線上視訊開會，沒有任何病徵，不料，昨晚深夜1點多，突然感到呼吸不適，家人緊急送醫，到院前卻回天乏術。

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▲10日當晚深夜1點多，林芳怡突然感到呼吸不適，於是家人立馬將她送醫，卻在到院前往生。（示意圖／記者林敬旻攝）

據悉，林芳怡老師自5月10日起居家上班，至今已達一個月在家，友人群組內透露，前天白天她還跟友人們線上視訊開會，聲音均一如平時，聽起來也沒有任何病兆，聽醫生說，英國變種病毒多屬無症狀，感染病毒到發病僅3-5天。不料，10日當晚深夜1點多，林突然感到呼吸不適，於是家人立馬將她送醫，卻在到院前往生，從發病到離世時間不到24小時。

▲欣傳媒資深總監林芳怡6/2還與同事視訊開會，孰料日後會突然驟逝，留下疑問給親友。（圖／讀者提供）

令人驚恐的是，事發當時，醫院做了快篩，顯示是陰性反應，不過，PCR報告出來卻是陽性。群內表示，平時的她生活單純，不搭大眾交通工具，只搭Uber或是自己開車，讓人不解感染源會來自何處。公司的健安官也給出相關資訊，目前最會傳播病毒的地方是家庭、市場、外送及大眾交通工具，請大家務必小心、避免外出。

▲健安官給出相關資訊，目前最會傳播病毒的地方也有外送。（示意圖／記者李毓康攝）

此外，另有熟識30多年的友人昨於臉書上發文，「6/10，衛福部公布了21位男性及7位女性共計28位死亡個案，他們不僅僅是衛福部的一個編號，他們都有名字和關愛他們的人~~林芳怡老師（七位女性之一），一位熱愛建築、熱愛旅行、熱愛媒體工作、熱愛生命，且笑口常開、樂觀開朗的人~~走了！從身體不適→呼吸困難→送醫→缺氧→過世→確診！竟然不到24小時！」她也感嘆「原來COVID-19 讓我們與死亡的距離是那麼近。」令人聞訊不勝唏噓。