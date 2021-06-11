快訊／健身房老闆＋3男2女無罩「教育訓練」　重罰66萬！

▲找3男2女無罩「教育訓練」，鮮肉健身教練遭重罰36萬元。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

國內疫情嚴峻，三級警戒延長至28日，但台中市西屯區竟有健身業者開放讓民眾在地下室進行健身團練，且都未戴口罩，屋主、也是健身房負責人梁姓男子看到警方還辯稱「在教育訓練」。台中市政府表示，健身房沒有商業登記，重罰30萬元、違規群聚再罰6萬元，另外針對其他人也開罰各6萬元，累計共罰66萬元。

運動局指出，經查這間健身房沒有商業登記、現場也張貼暫停營業公告。針對違規群聚，將依傳染病防治法第37條第1項第2款規定，針對健身房開罰30萬元罰鍰；另群聚的6名民眾，將依規定個別裁處6萬元罰鍰，總計將開罰66萬元。

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台中市第六警分局表示，何安派出所8日晚間9時許接獲民眾檢舉，稱西屯區某大樓內梁姓男子（28歲）疑找人群聚，立即前往現場訪查，到場發現屋主梁男正與其他5名男女，在地下室進行健身活動，且都沒有佩帶口罩。

由於三級警戒已宣布多時，卻聽見梁男為教育訓練而違反禁令，警方無奈詢問「你這樣會被開罰你知道嗎？」梁男則尷尬回應「喔…」，警方蒐證後，依違反傳染病防治法相關規定，函送主管機關裁罰，市府最後決議每人開罰6萬元，另針對健身房再罰30萬元。