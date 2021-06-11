報案2次不見警！三民公園牌咖脫罩玩　5警失職遭處分

記者洪靖宜／高雄報導

全台三級警戒，民眾外出須全程戴口罩，但高雄三民公園卻被民眾直擊有約4、5人聚集玩牌，通知警方2次卻沒人到場處理。警方表示，有派員，但第一次因地點通報錯誤、第二次同仁臨時先去處理車禍，因此延誤，到場時人已散，因處置有疏失，派出所副所長、相關警員共5人遭處分。





▲三民公園7日被民眾直擊有人未戴好口罩、打牌和抽菸 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲三民公園7日被民眾直擊有人未戴好口罩、打牌和抽菸 。（圖／翻攝記者爆料網）

三民一分局十全派出所於7日下午接獲民眾2次報案，指出高雄三民公園有4至5人聚集，且未戴口罩正在玩牌，就擔心防疫破口，趕緊打電話報案，但一連打了2通電話，卻一直未見員警到場處理。





▲三民公園7日被民眾直擊有人未戴好口罩、打牌和抽菸 。（圖／翻攝記者爆料網）

到底為何民眾報案後警方都沒到場，三民一分局表示，員警雖然都有到場查處及回報，但有第一次通報地點錯誤，第二次是因為先去處理車禍，過去時人群已解散。警方表示，調度欠當及處理欠積極等疏失，除予以相關疏失人員懲處外，並加強規劃稽查公園內、未戴口罩及違法群聚。

三民一分局表坦言有疏失，針對派出所值班警員有通報錯誤申誡一次，值班幹部未主動調度，以及處理疏失，處兩次申誡，派出所所長管理不當處申誡一次，而前往處理未發現的副所長及同行員警申誡一次，共計5人遭懲處。

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