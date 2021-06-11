林芳怡「居家上班1個月」驟逝　友3點不解：究竟感染源在哪？

▲友人透露，林芳怡從5月10日開始，就居家辦公了。（圖／翻攝自臉書／林芳怡）

記者周亭瑋／綜合報導

雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡10日因新冠肺炎驟逝，從感覺到不舒服到送醫不治，僅不到24小時，眾親友在哀悼之餘，也不解透露，她已居家上班1個月，外出也都自駕或搭Uber，「不知感染源究竟來自何處？」

一名友人震驚表示，當天早上她還跟大家線上視訊開會，聲音一如往常，沒有任何病兆；不料，凌晨1點多，她突然感覺到呼吸不順，家人也緊急將她送往醫院，結果在救護車上就不幸離世了，「醫院當時做了快篩是陰性，但到了昨天下午PCR的報告出來是陽性。」

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▲雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡。（圖／翻攝自臉書／林芳怡）

友人還提到，林芳怡從5月10日開始居家上班，生活相當單純，也沒有搭乘大眾運輸工具，只搭Uber或自己開車，「不知感染源究竟來自何處？」

不過事實上，6月2日那天，林芳怡有曾到松菸創作者工廠的辦公室，由於當時還有另外3位同事，所以她戴著口罩進行線上會議。

擁有成大建築學士、淡江建築碩士高學歷的林芳怡，曾任《室內》雜誌企劃主任、《建築師》雜誌執行編輯與主編，後來成立公司，專門籌辦建築相關文化活動，曾任教於東海大學建築系，著有《建築向前走》、編有《台北大街風情》、《寧靜的地景革命 --宜蘭厝第二期建築圖集》、《台灣的木建築》等書。