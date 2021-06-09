周玉蔻怒發3次毒誓：消息來源若來自衛福部　我出去被車撞死

▲周玉蔻在直播發毒誓。（圖／翻攝直播，下同）



記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人周玉蔻從疫情爆發以來，爆出許多獨家消息，但她不滿被指涉消息來源來自衛福部，氣到在直播節目上怒發3次毒誓，強調若消息來源來自衛福部，「我就出門被汽車撞死」。

周玉蔻9日在直播節目《蔻蔻早餐》中表示，消息來自很多專家、學者的討論，有的人是上她的政論節目，有的人是私下電話聊的，也有的人是專家學者在別的節目講的內容，她從蛛絲馬跡的線索追蹤，「我再說一次，我生氣了，我周玉蔻跑新聞不需要人家去餵新聞」自己有消息來源，有追蹤的能力，之前疫苗的事情，被說拿到衛福部給的消息，當時就已經在臉書說明，是從駐美代表蕭美琴的資料、公衛資料查證出來的。

周玉蔻直言「我再說一次，衛福部上上下下、任何人跟我有這個任何資訊的取得，我就出門被汽車撞死，可以嗎？」、「我絕對不會特權打疫苗，我要等著打國產疫苗，你們這些傢伙，閃一邊去啦！根本就都還是乳臭未乾，在媒體界你不專心誠意的跑新聞，然後潑髒水」

周玉蔻說「陳培哲還說我抹黑他，請問我哪件事情抹黑他？他是評審委員，我哪件事情抹黑他？從放言寫評審委員當中，有人反對第三期疫苗試驗之前就上市，我們有抹黑他嗎？再說一次，陳培哲是評審委員，是他自己承認的，他接受放言的訪問承認的，是國務院的人士在政論節目上透露的，了解嗎？」

周玉蔻強調，自己曾說過，是台灣跑獨家新聞的記者，關於前一陣子所知道的疫苗、確診人數，當時在臉書講確診人數是確實的，不是謠言，「我是一個會跑新聞的人」，「我再發誓一次，我的所有消息如果來自衛福部，我出去就被汽車撞死，可以嗎？我再說一次，三次，我所有消息如果來自衛福部，衛福部從部長陳時中到任何一個人，你查得到我所有消息，跟衛福部有關，我就被汽車撞死，講三次可以嗎？你們這些新聞界的人，你們不知道你們所面臨的資深媒體人周玉蔻多認真、多專業在比對消息、在查證新聞」

周玉蔻在節目上砲打其他家媒體，「你們跑新聞都不如我跑的好啦！而且你們也不如我光明磊落啦！」、「在台灣，媒體的記者就是正直、真相的代表，獨家就是一個記者他的生命的靈魂，結論就是，自由民主是我們的信仰，我討厭中國共產黨，因為中國共產黨是一個獨裁的、施壓人權，要把台灣消滅的國家，你懂嗎？」、「在我跑獨家的時候，你們這些主管在哪裡呢？胡扯一通！」、「不給你們一點顏色，你以為我好欺負！掰掰！」