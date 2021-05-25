陸稱「願派專家來台協助」...李秉穎「一句話」霸氣回應！網讚：撿到槍

記者邱晟軒／綜合報導

台灣新冠疫情嚴峻，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨（24）日晚間表示，願意派防疫專家赴台分享經驗。對此，台大醫師李秉穎今（25）日在周玉蔻直播節目上提到，「可以啊，可以討論一下，有什麼我們能教你的」。節目播出後，李秉穎的發言也引起網友議論紛紛。

▲專家諮詢小組成員、台大醫師李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸的態度非常明確，願意盡快做出安排，讓廣大台灣同胞盡快有大陸疫苗可用。朱鳳蓮還進一步表示，如果有需要，我們也願意積極考慮向台灣派出疫情防控專家，與台灣醫療衛生人士分享抗疫經驗，提供防疫諮詢。

▲國台辦昨（24）日宣稱，「願派防疫專家來台助抗疫」。（圖／記者陳政錄攝）

針對國台辦「願派防疫專家來台助抗疫」的發言，李秉穎醫師今上午在周玉蔻的直播節目上表示，我們的防疫經驗其實已經很足夠，目前無需陸方的協助，但若他們仍想要派專家來學習，「可以啊，我們可以討論溝通一下，有什麼我們能教你們的。」

影片播出後，不少網友留言表示支持，「小李P超讚」、「李醫師就是棒」。也有網友笑稱，「先檢附三日內，檢測陰性證明，然後來台灣先隔離14+7天，等他們隔離完畢，台灣大概已經疫情結束了！」