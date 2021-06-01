周玉蔻Hit FM廣播節目收攤！朱學恒送2花籃「為民除害」　酸度爆表

▲ 賀卡上寫「感謝趕走周玉蔻，為民除害」。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒）

記者施怡妏／綜合報導

名嘴朱學恒今（1）日上午，送了4盆喪禮花籃給中央疫情指揮中心，標註「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，他表示「只是想一方面照顧一下花店生意，一方面照顧一下官員廉恥」。此外，朱學恆昨日也送了2盆花籃到Hit FM，卡片上寫著「感謝趕走周玉蔻，為民除害」，酸度破表引起討論。

本站稍早報導《朱學恒再送「心酸」花籃！怒批疾管署「騙得了自己，騙不了上蒼」》，朱學恒昨日才發文質疑指揮中心採購疫苗的作法，今就送上4盆花籃，並在臉書發文，這些朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，坐視人民一個接一個死去，「你騙得了自己，也騙不了上蒼的」。

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不僅如此，朱學恆昨日也送上花籃給Hit FM，因為資深媒體人周玉蔻在Hit FM聯播網主持的節目《周玉蔻嗆新聞》，因為經營不善在5月底收攤，周玉蔻認為虧錢只是藉口，意識形態才是關鍵，無法接受對方說法，隔日就離職。

▲朱學恒送兩盆花籃到Hit FM 。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

朱學恆在臉書PO文，送了2盆花籃，並在賀卡上寫「感謝趕走周玉蔻，為民除害，朱學恒暨全體觀眾敬上」，諷刺意味十足。此舉讓許多網友看了直呼「超爽」，「改善了噪音汙染」、「這花送的美，字也特別明亮，文詞恰如其份」、「從未見過如此美麗燦爛的花藍」。

不少名人也在底下留言，台北市議員徐巧芯調侃說「花籃是粉紅色的，你是不是中共同路人」；台中市議員張彥彤回說「嗯哼~」名嘴謝騰輝則回說「以後有機會通知一下，小弟也贊助一對」。

▼朱學恆送花藍至疾管署。（圖／記者宋良義攝）



