北市府認了「配發AZ疫苗給診所」　衛福部回應了！

▲台北市某診所開放民眾新冠肺炎疫苗。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷、洪巧藍／台北報導

台北市某診所被爆疑消耗新冠肺炎疫苗，開放民眾拿健保卡排隊接種。對此，台北市政府副市長黃珊珊證實有配發疫苗給診所。衛福部次長石崇良受訪也回應，AZ疫苗是由衛生局分配至醫療院所，會再向地方瞭解情況，現行新冠疫苗分配以衛生所和醫院為主，僅有少數特殊情形分配至診所，主要是鄰近周遭沒有醫院、衛生所的偏鄉才會由診所協助。

台北市某診所有民眾連夜排隊的消息昨日在網路上傳開，醫師林靜儀也在臉書發文表示，「凌晨12點多，為什麼台北市某診所依然燈火通明？某醫院據說打不完的疫苗難道由診所幫忙消耗嗎？」、「6/8晚間10點之後台北市有多少非醫療人員健保卡在診所上傳了武漢肺炎疫苗接種紀錄？」

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林靜儀接著po文指出「診所可否為民眾接種AZ疫苗？可以。本來就可以。 未來全民接種的時候，還要委託診所協助呢。但是，台北市衛生局的AZ疫苗是分配到醫院，由醫院為「造冊」的醫院醫護、診所醫護接種，為什麼昨天半夜疫苗會出現在診所？」她更直批「因為要拼接種速度，委託診所，也不會不行啊，為什麼不能承認？」

對此，台北市副市長黃珊珊也在稍早回應「從5月27日開始，的確有分發相關的疫苗到合約診所去，也是依照相關規定，希望能夠施打在1至3類相關防疫人員，目前正在現場做稽查，若沒符合1至3類相關人員的話，會進行查處並重罰。」記者另致電診所相關基金會執行長，對方表示「不清楚，現在正在看診中。」