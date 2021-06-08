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陳培哲為國產疫苗請辭？　疫苗學者：陷其他審查委員於不義

中研院院士陳培哲（前）請辭國產疫苗審查委員，一名參與國產疫苗的學者就認為，陳的發言已讓其他委員進退維谷，「審也不是，不審也不是。」

中研院院士陳培哲近日向國產疫苗開炮。

圖文／鏡週刊

專長為疫苗開發、動物病毒學的郭村勇認為，受邀參與國產疫苗研究的開發人員、審查委員都對自己應該遵守的原則，都有謹守份際的默契，尤其公開發言可能涉及學術審查倫理，畢竟在審查結果公布前，只要涉及影響其他成員審查的意見，都可能會影響獨立性。

郭村勇表示，陳培哲點出了政策不該干預科學審查，並以請辭明志，但其它還在審查的委員及食藥署呢？審查，就被說是不公平的審查，不審查，去年衛福部公告的緊急授權遊戲規則，不就等同遭到推翻，如此一來，不僅讓遵守遊戲規則的兩家疫苗公司進退維谷，政府失信於民，更重要的是，任由立場不同的專家學者與政黨爭論不休，一般民眾無所適從，這才是台灣的悲哀。

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他批評，陳培哲在解盲前，就斷言國產疫苗挑錯技術，東西做不出來，不合規定，就是標準的未審先判，陳舉了諾瓦瓦克斯（Novavax）這個次單位疫苗為例，說次單位疫苗技術就是比較差，所以才會最慢推出，這就完全錯誤。業界都了解，Novavax進度會比較慢，其中最大的原因他們在疫情爆發前，把工廠賣掉，後來找到的代工廠卻分散各地，導致GMP認證管理出現困難而延宕，但是最近發表的結果顯示，Novavax疫苗的效果非常好，最快今年夏天就會開始施打，所以重組蛋白平台技術所產製的疫苗效果並沒有問題。

郭村勇指出，陳培哲是國內頂尖的病毒學專家，也是B型肝炎專家，不然他不會成為中央研究院院士，陳培哲不會不知道，現在主流的B型肝炎疫苗就是重組次單位疫苗，而且很多是用酵母菌去製造的，還有子宮頸癌疫苗，也已經上市多年，只是陳培哲用強烈的退出審查會的動作，來表達自己的憤怒，「重組次單位疫苗，真的如他所說的如此不堪嗎？」恐怕是陳個人固執己見，以及預設立場來看科學事實。

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