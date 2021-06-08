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侯友宜「發病趨勢圖」揭案例下降！名醫狂讚：陳時中做不出來

記者閔文昱／綜合報導 

中央流行疫情指揮中心8日公布國內新增219例COVID-19確定病例，以新北市123例最多，侯友宜召開防疫記者會，公布根據發病日繪製趨勢圖，發現疫情集中在板橋、三重、中和、永和、新莊，這些都是萬華周遭的區域。對此，名醫沈政男表示，指揮中心連這樣簡單的染疫者人口學統計都做不出來，而看了這麼久的疫情記者會，「終於看到一個及格的版本！」

沈政男8日在臉書指出，有人認為，7日新增降低，是因為假日、下雨，減少篩檢，事實上是第二波疫情正在退燒。而8日新增死亡案例22人，再度有人詢問，「何以台灣這一波疫情死亡率這麼高？」對此他回應，回答這個問題前，必須先把染疫人數的年齡別分得更清楚。

▲▼0608新北市疫情，侯友宜指出萬華與新北重災區的地理位置關係。（圖／翻攝侯友宜直播）

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▲侯友宜指出萬華與新北重災區的地理位置關係。（圖／翻攝侯友宜直播，下同）

沈政男認為，應該把「60歲以上」分成「60-69歲」、「70-79歲」，以及「80歲以上」，然後以校正後的年齡別比例，跟國外數據做比較，才能知道到底台灣死亡率是不是比較高、高了多少，並非「疫情初期，死亡率都比較高」，「台灣每日新增才數百例，醫療量能根本沒有崩潰，不能拿來跟歐美去年疫情相提並論。」

沈政男直言，指揮中心連這樣簡單的染疫者人口學統計，都做不出來，不過看了這麼久的疫情記者會，「終於看到一個及格的版本！竟然是來自新北市！」侯友宜8日秀出新北市的每日發病人數趨勢圖，可以清楚看出跟全國類似，也就是兩周來，尤其這一周來，新增案例已經逐漸下降了。

▲新北市每周疫情發展圖。(圖／翻攝自新北市政府防疫記者會)

▲新北市每周疫情發展圖。

沈政男讚賞，新北市甚至做出了附圖那樣結合地理與時間分布圖的立體疫情圖，「從這張圖可以看得很清楚，新北疫情地理分布就是圍繞萬華周邊，而且越靠近，疫情越嚴重。此外，隨著時間進展，從第一波萬華群聚疫情，到第二波疫情（家戶感染），以及第三波疫情（家戶感染退燒），新北各區的疫情發展趨勢幾乎都是一樣，也就是第一波大爆發，第二波因為來不及隔離而釀成家戶感染，以及第三波逐漸平息，都是同一感染事件的一環。」

文中提到，侯友宜8日說過，萬華疫情爆發以後，直到22日，都不知道所謂中央通報塞車的事情，就只是一直接到確診者抱怨沒被帶去住院或隔離。對此，沈政男質疑，「可見，因為通報塞車導致隔離太慢，而衍生家戶感染，誰要負比較大的責任？」

▲侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）

 ▲侯友宜召開應變會議。（圖／資料照）

沈政男說，侯友宜秀出新北每日快篩人數趨勢圖，結果昨天竟然篩了3000多人，並找出30多位陽性案例，而這也是8日新北新增高過昨天的原因之一，「如果新北沒有這樣拼命篩，是不是新增案例就會比較少？但這些案例留在家裡會怎樣？這些被篩出來的陽性案例，現在100％都會被送去隔離，不會留在家裡了。」他感嘆，「事實上新北的廣篩做得非常好，那些批評的人根本搞不清楚狀況。」


沈政男表示，侯友宜在這一波防疫做得很好，已經有效控制疫情，「反觀柯文哲，我已經連續聽了7天，『維持三級警戒到疫苗出來』，歹勢，這是錯誤觀念！28日，有多少人可以打到疫苗？難道接下來要繼續三級警戒2周，再2周，一直到9月？不是這樣！而是要在疫苗到位以前，想辦法把新增案例壓到最低。」

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