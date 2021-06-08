陳培哲批國產疫苗用爛技術　親弟：為反對忘了說過的話

中研院院士陳培哲日前受訪，質疑國產疫苗開發選錯技術，但陳受訪的說法，卻遭在台大機械系任教的弟弟陳炳輝在臉書透露，幾個月兩人吃飯時，陳培哲曾跟他說若可以選擇打疫苗，會選Novarax（次單元技術），卻在受訪時說採同樣技術的國產疫苗高端、聯亞，是最爛的疫苗技術，「難道是為了反對，忘了幾個月前說過的話？」

圖文／鏡週刊

針對陳培哲直指，AZ、莫德納（Moderna）、輝瑞（BNT）、中國國藥疫苗各有不同製造技術，但台灣的高端、聯亞、國光全採用尚未通過國際核准的蛋白質次單位疫苗，「把雞蛋全放在一個籃子裡」，缺乏分散風險概念，陳炳輝指出，台灣做疫苗的能量只能選一個，更何況是跟美國技轉。「不可能mRNA、次單元、去活化病毒都做啊，怎能說雞蛋都壓在同一個藍（籃）子裡啊。」

陳炳輝指出，mRNA是超乎所有科學家預期的好啊，又快。馬後砲的事，若是要當反對黨，也實在不能這樣批評啊。

本刊取得陳炳輝的臉書公開貼文截圖，但該貼文引發討論後即撤文，並重發一篇貼文解釋，「有關批評我老哥陳培哲院士那篇疫苗的貼文，我認為有道理可說」，但朋友還是勸我親情無價，「我們兩人意見相左也不是第一次，」並附註可以私訊他了解狀況。

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